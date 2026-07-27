Dit zijn de enige twee anti-aging supplementen die écht werken volgens de wetenschap

Je drogist staat vol met potjes die beloven je jonger te laten voelen, zien en blijven. NAD+, coënzym Q10, spermidine – de anti-aginghype is groot en de industrie verdient er miljarden mee. Maar hoeveel van die supplementen zijn nog steeds zo geweldig als je ze wetenschappelijk onder de loep legt?

Een gepokt en gemazelde wetenschapsjournalist van New Scientist zocht het uit en zijn conclusie is genadeloos: bijna geen enkel supplement werkt. Op de volgende twee na.

Meer dan 250 supplementen getest, bijna alles valt door de mand

Een groep experts onder leiding van bioloog Suresh Rattan van de Universiteit van Aarhus in Denemarken beoordeelde de wetenschappelijke onderbouwing van meer dan 250 stoffen die worden verkocht als anti-agingmiddel. Het gaat om vitamines, mineralen, plantenextracten, traditionele medicijnen, probiotica en hormoonsupplementen; inclusief de bekende hypenamen die je op elk anti-agingforum tegenkomt.

Geen enkele stof voldeed aan de hoogste bewijsstandaard. Slechts een handjevol haalde een tweede plek op de ranglijst. De conclusie van de onderzoekers is glashelder: het slikken van deze supplementen is op dit moment vooral "een daad van geloof en hoop", niet van harde wetenschap.

Toch zijn er twee lichtpuntjes

Ondanks die sombere conclusie ontdekte de journalist, na verder graven, twee supplementen die wel degelijk resultaat lijken te boeken.

Het eerste is een simpele, dagelijkse multivitamine. In een grootschalig onderzoek onder ruim 21.000 mensen boven de 60 werd een deel van de deelnemers twee jaar lang gevolgd, waarbij hun biologische leeftijd voor en na werd gemeten. Wie dagelijks een multivitamine slikte, bleek gemiddeld iets langzamer te verouderen dan de groep die niets kreeg.

Het verschil was bescheiden — een maand of twee over twee jaar — maar kan over een langere periode flink oplopen. Diezelfde onderzoeksgroep ontdekte bovendien dat multivitaminegebruik samenhing met een tragere geheugenachteruitgang bij zestigplussers.

Visolie

Het tweede lichtpunt is omega-3. Onderzoekers van de Universiteit van Zürich volgden drie jaar lang mensen tussen de 70 en 91 jaar oud. Wie een omega-3-supplement slikte, bleek biologisch gemiddeld drie maanden minder verouderd dan de placebogroep. Voegden de deelnemers daar ook nog vitamine D en krachttraining aan toe, dan liep de winst zelfs op tot vier maanden.

Toch nog niet naar de drogist rennen

Voordat je nu je hele aanrecht volzet met potjes: de wetenschapper blijft voorzichtig. Beide onderzoeken zijn gebaseerd op metingen van "biologische leeftijd" — een instrument dat notoir onbetrouwbaar is. Bovendien werden er in geen van beide studies daadwerkelijke gezondheidsverbeteringen gevonden. Een iets tragere biologische veroudering is dus niet automatisch hetzelfde als langer gezond leven. Er is zelfs een kans dat de deelnemers alleen een tekort aan bepaalde vitamines hadden en dat de multivitamine dat tekort gewoon aanvulde, in plaats van dat er een magisch verouderingseffect optrad.

De enige supplementen die het waard zijn