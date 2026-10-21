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NS voorziet geen problemen door kwetsbaarheden in PHP

Samenleving
door anp
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UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Spoorwegen voorzien geen impact van de kwetsbaarheden die zijn ontdekt in programmeertaal PHP. Dat laat een woordvoerder van de NS desgevraagd weten.
"We waren door goede contacten met experts gisteravond al vroeg op de hoogte. Onze teams zitten klaar om maatregelen te nemen, zoals het doorvoeren van de patch. Op dit moment hebben de door CERT genoemde kwetsbaarheden bij NS geen impact en we verwachten ook niet dat dit het geval gaat zijn. Uiteraard houden we een vinger aan de pols."
CERT-EU is de cybersecuritydienst voor EU-instituten.
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