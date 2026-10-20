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Politie bestudeert aangifte cyberincident Ahold Delhaize

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De politie bestudeert de aangifte van een cyberveiligheidsincident door winkelconcern Ahold Delhaize. Volgens een woordvoerder houdt de politie ook goed contact met het moederbedrijf van ketens als Albert Heijn, Etos en Gall & Gall over het incident. Het bedrijf haalde vanwege het cyberincident uit voorzorg systemen offline, waardoor veel webshops onbereikbaar waren en de bevoorrading van winkels in de problemen kwam.
Het is nog onduidelijk of de politie ook een onderzoek begint. Ahold Delhaize deed maandag formeel aangifte, ruim een week nadat het bedrijf verdachte activiteiten in zijn IT-systemen opmerkte. Het concern meldde die ontdekking wel binnen 24 uur aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).
Het onderzoek van Ahold Delhaize naar het incident loopt nog. Het bedrijf meldde vooralsnog geen aanwijzingen te hebben dat gegevens van klanten, werknemers of partners zijn buitgemaakt.
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