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Franse premier: avondklok hielp, dinsdag invoeren waar nodig

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse premier Sébastien Lecornu zegt dat de invoering van de avondklok in verschillende steden heeft bijgedragen aan de rust 's nachts. De avondklok wordt volgens hem dinsdag ingesteld op plekken waar de situatie dat vereist.
De beslissingen daarover worden ter plaatse genomen door de lokale autoriteiten, aldus de premier. De avondklok werd maandag ingesteld voor verschillende steden of delen van steden. De maatregel voor Nice geldt ook nog aankomende nacht. Voor een deel van Parijs was ook een avondklok ingesteld, maar die is inmiddels afgelopen.
De avondklokken waren een reactie op het geweld van afgelopen weekend. Zaterdag liepen op veel plekken in het land grote demonstraties tegen het regeringsbeleid uit op rellen en plunderingen. Op zondag ging het op sommige plekken opnieuw mis.
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