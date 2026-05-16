ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Powell tijdelijk nog voorzitter van Fed tot beëdiging Warsh

Economie
door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 8:35
anp160526036 1
WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Federal Reserve heeft Jerome Powell benoemd tot tijdelijk voorzitter van de raad van bestuur. Dit blijft hij totdat zijn opvolger Kevin Warsh officieel wordt beëdigd.
Powells termijn als voorzitter eindigde vrijdag. De Amerikaanse Senaat bevestigde de door president Donald Trump voorgedragen Warsh eerder deze week als de volgende Fed-baas, maar hij neemt pas officieel de leiding over wanneer hij wordt beëdigd. Dat laatste gebeurt naar verwachting snel, maar het is nog onduidelijk wanneer precies.
Rond de positie van Powell in het bestuur van de Fed is al langer veel te doen. Trump heeft geregeld gedreigd Powell te ontslaan, omdat de Fed de rente volgens hem niet snel genoeg verlaagde. Uiteindelijk zag Trump in het aflopen van Powells termijn een mogelijkheid om een opvolger te benoemen, waarvan hij denkt dat die sneller geneigd is de rente te verlagen.
Toch vertrekt Powell ook na de komst van Warsh nog niet bij de Fed. Hij heeft aangegeven voorlopig nog als bestuurslid aan te blijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

8cf832c1 9dce 46b6 bb27 0de0dcfc9e0f

De beste fitness-aanpak voor mannen en vrouwen (want ja: we zijn anders)

Scherm­afbeelding 2026-05-15 om 14.32.18

Hirsch Ballin in 2010: Markuszower staatsgevaarlijk

anp 476263207

Verrassend: Dit is het smerigste onderdeel van je keuken

138522535_m

Waarom je een bananenschil en ander fruit niet weg moet gooien in de natuur

Top-10-2

Chinese EV’s verleiden met lage prijzen, maar de Nederlandse koper moet verder kijken dan de showroom.

139511049 m

Smartphoneverslaving? Deze vrouw keerde terug naar een 'domme telefoon' en vond haar leven terug

Loading