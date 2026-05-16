Powell tijdelijk nog voorzitter van Fed tot beëdiging Warsh

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Federal Reserve heeft Jerome Powell benoemd tot tijdelijk voorzitter van de raad van bestuur. Dit blijft hij totdat zijn opvolger Kevin Warsh officieel wordt beëdigd.

Powells termijn als voorzitter eindigde vrijdag. De Amerikaanse Senaat bevestigde de door president Donald Trump voorgedragen Warsh eerder deze week als de volgende Fed-baas, maar hij neemt pas officieel de leiding over wanneer hij wordt beëdigd. Dat laatste gebeurt naar verwachting snel, maar het is nog onduidelijk wanneer precies.

Rond de positie van Powell in het bestuur van de Fed is al langer veel te doen. Trump heeft geregeld gedreigd Powell te ontslaan, omdat de Fed de rente volgens hem niet snel genoeg verlaagde. Uiteindelijk zag Trump in het aflopen van Powells termijn een mogelijkheid om een opvolger te benoemen, waarvan hij denkt dat die sneller geneigd is de rente te verlagen.

Toch vertrekt Powell ook na de komst van Warsh nog niet bij de Fed. Hij heeft aangegeven voorlopig nog als bestuurslid aan te blijven.