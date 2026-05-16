Kremlin: Poetin brengt komende week bezoek aan China

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 8:41
BEIJING (ANP/RTR/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin brengt komende week een bezoek aan China, meldt het Kremlin. Het bezoek staat gepland voor dinsdag en woensdag.
In een verklaring meldt het Kremlin dat Poetin en de Chinese president Xi Jinping de bilaterale betrekkingen zullen bespreken. Ook zullen de twee presidenten van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties.
De krant South China Morning Post meldde eerder op basis van bronnen dat Poetin op 20 mei een kort bezoek aan Beijing zou brengen. Het is volgens de krant de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bilateraal bezoek brengen aan China. De Amerikaanse president Donald Trump reisde eerder deze week naar Beijing voor gesprekken met Xi. De twee kwamen onder meer overeen om de economische samenwerking tussen hun landen te versterken.
