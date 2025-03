Premier Ontario schort elektriciteitsbelasting voor VS toch op

ONTARIO (ANP) - De Canadese provincie Ontario zal een extra belasting van 25 procent op elektriciteit die naar de aangrenzende Amerikaanse staten gaat tijdelijk opschorten. Dat heeft de premier van Ontario, Doug Ford, verklaard in een bericht op het socialemediaplatform X. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder op de dag gedreigd om de importheffingen voor Canadees staal en aluminium te verdubbelen, als vergelding voor die belasting.

Ford zegt in het bericht "een productief gesprek" te hebben gehad met de Amerikaanse minister van Handel Howard Lutnick. De premier en de minister hebben afgesproken elkaar donderdag te ontmoeten in Washington om een nieuwe vrijhandelsovereenkomst tussen de VS, Canada en Mexico te bespreken. Daarop heeft Ontario toegezegd de toeslag op elektriciteit naar de staten Michigan, New York en Minnesota op te schorten, aldus de premier.

Niet veel later zei Trump te overwegen de aangekondigde verhoging van de heffingen in te trekken. "Ik kijk daarnaar, maar waarschijnlijk wel", aldus de president tijdens een persconferentie.

Ford had eerder op de dag nog een ander geluid laten horen. Zo stelde hij, eveneens in een bericht op X, niet terug te deinzen omdat de VS importheffingen op staal en aluminium uit Canada wilden verdubbelen. "President Trump is een onuitgelokte handels- en tarievenoorlog begonnen tegen Amerika's trouwste vriend en bondgenoot. Zolang de dreiging van heffingen niet definitief is verdwenen, geven we ons niet gewonnen", verklaarde de premier.