Nadert je AOW -leeftijd en wil je eigenlijk nog even doorwerken? Weet dan dat je arbeidscontract niet vanzelf stopt op je AOW-datum. Dat gebeurt alleen als er een zogeheten pensioenbeding in je contract of cao staat. Bij de overheid is dat vaak zo, en wie daar wil blijven, moet ruim op tijd aan de bel trekken.

Het aantal werknemers boven de AOW-leeftijd stijgt al jaren. Dat schreven we eerder in Steeds meer mensen werken door na AOW-leeftijd. Vakblad TPO zette op 21 oktober de CBS-cijfers per sector op een rij. In de verhuur en handel van onroerend goed is 4,3 procent van de werknemers ouder dan de AOW-leeftijd. Onderaan staan informatie en communicatie (0,7 procent) en het openbaar bestuur (0,6 procent). Volgens de NOS, die TPO aanhaalt, stopt het dienstverband bij de overheid vaak automatisch zodra iemand de AOW-leeftijd bereikt.

De wet laat je contract gewoon doorlopen

Veel mensen gaan ervan uit dat hun contract op hun AOW-datum vanzelf afloopt. Juridisch klopt dat niet, schrijft Kötter Advocatuur. De wet bepaalt nergens dat een arbeidsovereenkomst op die dag stopt. Staat er niets over in je contract of cao, dan loopt je dienstverband gewoon door.

Wil je werkgever dan toch dat je stopt, dan moet hij je contract zelf opzeggen. Volgens de Rijksoverheid heeft hij daar geen toestemming van UWV of de rechter voor nodig en geldt een opzegtermijn van één maand. Je contract moet dan wel zijn ingegaan voordat je de AOW-leeftijd bereikte.

Eén zin in je contract of cao maakt het verschil

Die zin heet een pensioenontslagbeding. Daarin staat dat je dienstverband "van rechtswege" eindigt zodra je de AOW-leeftijd bereikt. Je werkgever hoeft dan niets op te zeggen. Zo'n bepaling is toegestaan en volgens HR Praktijk niet in strijd met de wet die leeftijdsdiscriminatie op het werk verbiedt. Veel cao's bevatten zo'n beding nog steeds.

Lees de tekst goed. Advocatenkantoor Poelmann van den Broek wijst erop dat de AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd uit je pensioenregeling niet altijd dezelfde zijn. Het beding kan dus ook een andere leeftijd noemen dan je AOW-leeftijd.

Niet je leeftijd, maar één zin in je contract of cao bepaalt of je baan op je AOW-datum stopt.

Bij het Rijk moet je drie maanden vooraf een verzoek doen

Werk je bij de rijksoverheid, dan is de situatie duidelijk. In de uitleg bij de Cao Rijk staat dat je dienstverband eindigt als je de AOW-leeftijd bereikt. Volgens P-Direkt, de personeelsdienst van het Rijk, krijg je daarover vier maanden van tevoren een e-mail.

Wil je blijven, dan moet je minimaal drie maanden voor je AOW-datum een verzoek indienen bij je werkgever. Je kunt daarin je persoonlijke en financiële omstandigheden toelichten. Je werkgever weegt die volgens P-Direkt nadrukkelijk mee. Krijg je groen licht, dan volgt een nieuw contract voor bepaalde tijd. Je pensioenopbouw stopt dan. Wil je via ABP vrijwillig doorsparen, dan moet je dat binnen negen maanden na de start van je nieuwe contract doorgeven. Werk je bij een andere overheidswerkgever, kijk dan in je eigen cao wat daar geregeld is.

Doorwerken gaat onder andere regels

Verwacht niet dat je werkgever dit allemaal voor je uitzoekt. Bij veel werkgevers is doorwerken na de AOW-leeftijd geen vast onderdeel van het HR-beleid, schreef Salaris Vanmorgen op 21 oktober. Wie doorwerkt, krijgt met deze regels te maken:

Je werkgever kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand, hoe lang je ook in dienst bent.

Eindigt je contract bij of na je AOW-leeftijd, dan heb je geen recht op een transitievergoeding.

Word je ziek, dan betaalt je werkgever je loon maximaal zes weken door. Hoe lang dat voor jongere werknemers is, lees je in In Duitsland 6 weken, in België 4, hier 104: nergens in Europa word je zo lang doorbetaald bij ziekte .

. Je bent niet meer verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dus na ontslag krijg je geen WW.

Je werkgever mag je maximaal zes tijdelijke contracten in vier jaar geven.

Je hebt wel recht op minimaal het minimumloon en op vakantiegeld.

Let op als er een pensioenbeding in je contract staat en je na je AOW-datum gewoon blijft komen. Volgens Zilver Advocaten ontstaat er dan stilzwijgend een nieuwe arbeidsovereenkomst, met dezelfde arbeidsvoorwaarden als je oude. Duidelijke afspraken op papier voorkomen discussie achteraf.

Wat je nu kunt doen