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Zware regenval en overstromingen in Zuidoost-Frankrijk

Samenleving
door anp
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MARSEILLE (ANP) - Het zuidoosten van Frankrijk en het eiland Corsica hebben te maken met hevige regenval en overstromingen. In het plaatsje Saint-Mitre-les-Remparts troffen brandweerlieden een overleden persoon aan tijdens reddingswerkzaamheden.
Sinds maandag worden sommige gebieden hard getroffen door de regen, onweersbuien en overstromingen. Vooral in de nacht van maandag op dinsdag woedde er noodweer in het zuidoosten van Frankrijk, met in sommige gebieden een snelle stijging van het waterpeil. In sommige plaatsen viel net zoveel regen als normaal in tweeënhalve maand valt, schrijft BFM TV.
In meerdere plaatsen kwamen straten onder water te staan. De snelweg A9, een belangrijke verbindingsweg met Spanje, werd deels afgesloten door de overstromingen.
Rond het middaguur werd code rood afgegeven voor het noorden van Corsica voor regen en overstromingen. Het noodweer trekt verder richting Italië, waar de noordwestelijke regio Ligurië dinsdag al te maken kreeg met hevige regenval.
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