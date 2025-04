Rederij Hapag-Lloyd ziet Chinese zendingen naar VS kelderen

HAMBURG (ANP/RTR) - Klanten van de Duitse containerrederij Hapag-Lloyd hebben ongeveer 30 procent van hun zendingen van China naar de Verenigde Staten geannuleerd. Dat deden ze uit vrees voor de gevolgen van de handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld, zegt een woordvoerder.

Tegelijkertijd is er sprake van een "enorme toename" in de vraag naar verschepingen vanuit Thailand, Cambodja en Vietnam richting de VS. Sommige bedrijven verschuiven hun productie en export uit China naar andere Aziatische landen om de hoge Amerikaanse importheffingen te ontwijken.

De door de Amerikaanse president Donald Trump ingevoerde tarieven op goederen uit China hebben geleid tot een oplopend handelsconflict. Daardoor moet over Chinese producten nu 145 procent invoerrechten worden betaald in de VS, terwijl Amerikaanse goederen met 125 procent worden belast in China.

Hapag-Lloyd zet nu op sommige routes naar de VS kleinere schepen in, het aantal vaarten blijft gelijk.