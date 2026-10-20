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AH mist tot 200 miljoen omzet door cyberaanval

Economie
door Peter Janssen
bijgewerkt om
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Retaildeskundigen schatten dat Albert Heijn tot 200 miljoen euro omzet misloopt door de cyberaanval waar de supermarktketen al zo'n anderhalve week mee kampt. Vanwege het incident heeft AH preventief systemen uitgeschakeld, waardoor alle onlinebestellingen tot en met donderdag zijn geannuleerd en er lege schappen waren in verschillende supermarkten door problemen met de bevoorrading. Experts denken dat het imago van AH echter nauwelijks last heeft gehad van het incident.
Retaildeskundige Tom Kikkert denkt dat AH 100 tot 200 miljoen euro aan omzet mist. Wel zou AH dat volgens hem weer kunnen terugverdienen door proactief klanten te compenseren voor bijvoorbeeld persoonlijke kortingen die ze door de aanval niet hebben gekregen.
Laurens Sloot, hoogleraar Ondernemerschap in de detailhandel bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), schat de gemiste omzet op zo'n 130 miljoen euro. Daarvan bestaat 60 miljoen euro uit onlineomzet en 70 miljoen euro uit winkelopbrengsten.
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