Een vriendin appt in een gesprek dat al jaren loopt. Of je even wilt
stemmen op Eliška, de dochter van een vriendin van haar, die een gratis
dansles kan winnen. Eén tik op de link en één ingevulde code later kan
een oplichter al je gesprekken lezen.
De Fraudehelpdesk kreeg de afgelopen dagen tientallen meldingen van
dit stemverzoek, meldt de NOS. Het dook op in de week dat de overheid de
nieuwe campagne om bij twijfel weg te klikken
begon.
Wat gebeurt er als je op
stemmen tikt?
De link leidt naar een nepsite. Daar moet je je stem “verifiëren”: je
vult je telefoonnummer in en krijgt een code die je moet invoeren. Dat
voelt als het bevestigen van je stem.
Met die code keur je in werkelijkheid een nieuw apparaat goed via
‘Gekoppelde apparaten’, de functie waarmee je WhatsApp
ook op je
computer gebruikt, schrijft
Bright
. WhatsApp behandelt de computer van de oplichter daarna als
die van jou. Hij leest je gesprekken mee en stuurt berichten uit jouw
naam: hetzelfde stemverzoek aan al je contacten, of een vraag om
geld.
Daarom komt het appje van een bekende. Diens account is al
overgenomen, en het bericht verschijnt in een gesprek dat je vertrouwt.
Ook de
nieuwe AI-waarschuwing van WhatsApp tegen oplichters
slaat hier niet
aan, want die controleert alleen berichten van onbekende afzenders.
Waarom merk je er niets van?
Je WhatsApp blijft gewoon werken op je eigen telefoon. Je raakt je
account niet kwijt en krijgt geen melding van een nieuwe
inlogpoging.
Sophie ter Schure (40) merkte het pas toen haar contacten reageerden.
“Ik kreeg allemaal appjes met ‘Je bent gehackt!’. Ik kreeg er denk ik
wel honderd. Mijn telefoon ontplofte,” zegt ze tegen de NOS. Ze was
anderhalf uur bezig om iedereen te waarschuwen.
Daar blijft het niet altijd bij. Volgens de Fraudehelpdesk
kan de oplichter je daarna om een verificatiecode vragen, waarmee hij je
account helemaal overneemt.
Beschermt
de versleuteling van WhatsApp je dan niet?
Nee. De versleuteling, die je berichten onderweg onleesbaar maakt
voor buitenstaanders, blijft gewoon werken. De oplichter hoeft niets te
kraken, want jij laat hem zelf binnen.
“Ik kreeg er denk ik wel honderd. Mijn telefoon ontplofte.”
“De aanvaller kraakt de versleuteling nooit, hij overtuigt de
gebruiker om hem uit te nodigen als gekoppeld apparaat,” schrijven Luis
Corrons en Martin Chlumecký van beveiligingsbedrijf Gen. Zij beschreven
de truc in december 2025 voor het eerst en noemden hem GhostPairing. In
Tsjechië lokten oplichters slachtoffers toen nog met een zogenaamde foto
op Facebook. De techniek werkt in elke taal; alleen het lokkertje
verandert.
Hoe zie je of
iemand meeleest in je WhatsApp?
Dat zie je in WhatsApp onder ‘Gekoppelde apparaten’. Daar staat elke
computer of tablet die toegang heeft tot je account.
- iPhone: tik rechtsonder op Jij en kies Gekoppelde
apparaten.
- Android: tik rechtsboven op de drie puntjes en kies
Gekoppelde apparaten.
- Zie je een apparaat dat je niet kent, tik erop en kies
Uitloggen.
Gen raadt aan dit één keer te doen, ook als je niets verdachts hebt
ingevuld. Een koppeling van zo’n truc ben je daarmee in één keer
kwijt.
Stemverzoek
gekregen? Bel eerst de afzender
- Bel de afzender meteen. Een appje heeft geen zin,
want de oplichter leest mee. Laat diegene onbekende apparaten
uitloggen.
- Klik niet op de link en vul nergens een code in.
- Code toch ingevuld? Log het onbekende apparaat uit
en waarschuw je contacten, liefst via een telefoontje of een ander
kanaal.
- Zet tweestapsverificatie aan, via Instellingen,
Account. Met die eigen pincode kan een oplichter je account niet zomaar
naar een andere telefoon halen.
- Bel de Fraudehelpdesk op 088 78 67 372 voor persoonlijk advies als
je een code hebt gedeeld.
Meer weten?
Bronnen: Bright
,
NOS
,
Gen