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Rusland bereid om gewenste hoeveelheid diesel aan VS te leveren

Economie
door anp
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MOSKOU (ANP) - Rusland is bereid om elke gewenste hoeveelheid diesel aan de Verenigde Staten te leveren. Dat heeft de Russische vicepremier Alexander Novak gezegd volgens de Russische staatszender Vesti.
"Zoveel als onze partners willen, we kunnen alles leveren", aldus Novak in een interview met een correspondent van de staatsomroep. Novak liet vrijdag weten dat drie tankers met Russische diesel onderweg zijn naar Noord-Amerika.
Trump kondigde begin deze maand aan dat Rusland "per direct" meer dan 300.000 ton diesel zou leveren aan de VS en de wereldwijde markt. In november komt nog eens 500.000 ton Russische diesel op de markt en gelijk daarna nog eens 1 miljoen ton. Het zijn de eerste leveringen aan de VS na de Russische inval in Oekraïne in maart 2022. Om dit mogelijk te maken, hief de regering-Trump tijdelijk het verbod op de import van Russische brandstof op. Trump probeert uit alle macht de dieselprijs omlaag te krijgen in aanloop naar de midterms op 3 november en versoepelde de sancties daarom.
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