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Tennisster Rybakina verovert in Ningbo vierde titel van dit jaar

Sport
door anp
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NINGBO (ANP) - Tennisster Elena Rybakina heeft haar topseizoen nog meer glans gegeven door het Ningbo Open te winnen. De nummer 1 van de wereld versloeg in de finale met overtuigende cijfers de Canadese Leylah Fernandez: 6-2 6-2. De Kazachse boekte in de Chinese stad al haar vierde toernooizege van het jaar.
De 27-jarige Rybakina won dit jaar al twee grandslamtoernooien: de Australian Open en de US Open. Ze was ook de beste in Stuttgart. Geen andere tennisster heeft dit jaar vier toernooien gewonnen.
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