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Shein schikt Amerikaans onderzoek voor 100 miljoen, meldt Reuters

Economie
door anp
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LONDEN (ANP/RTR) - Webwinkel Shein heeft ingestemd om een onderzoek van de Amerikaanse toezichthouder FTC te schikken voor 100 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 89 miljoen euro. Dat zegt een ingewijde tegen persbureau Reuters. Het onderzoek zou gaan over vertragingen bij leveringen en andere klachten van klanten.
De schikking zou overeenkomen met 44 procent van de winst die het Chinese bedrijf in het tweede kwartaal heeft geboekt. Volgens gegevens van de FTC die Reuters heeft ingezien, hebben klanten tussen januari 2020 en juni 2026 meer dan 12.000 klachten over Shein ingediend. De aankopen waarover werd geklaagd, zijn bij elkaar ruim 11 miljoen dollar waard.
Een deel van de klachten gaat over de verzending. Klanten meldden bij de FTC dat ze pakketten die Shein als afgeleverd had aangemerkt, nooit hebben ontvangen. Ook zou de klantenservice van Shein het probleem niet oplossen.
Een onderzoek van de Europese Commissie naar Shein, bekend van onder meer goedkope kleding, loopt nog wel.
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