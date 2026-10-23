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Franse scholieren roepen op tot protest na gesprek met Macron

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP) - Een afvaardiging van de Franse scholieren roept op tot nieuwe demonstraties na in hun ogen niet toereikende toezeggingen van president Emmanuel Macron. Volgens de groep deed het Franse staatshoofd enkele heldere toezeggingen over onderwijshervormingen, maar is het wachten op "concrete voortgang", zo meldt BFMTV.
In Frankrijk is het al weken onrustig vanwege demonstraties die aanvankelijk begonnen bij scholieren. Zij zijn boos over de kwaliteit van het onderwijs, zoals de staat van onderwijsinstellingen en de soms overvolle roosters door het lerarentekort. Dat groeide uit tot bredere sociale onrust, waarbij onder anderen de gele hesjes zich aansloten. Op meerdere plekken liepen demonstraties afgelopen weekend totaal uit de hand, met vernieling, plundering en arrestaties tot gevolg.
Macron sprak vrijdag met de scholieren om hen tegemoet te komen, maar zijn toezeggingen zijn volgens de scholieren dus niet genoeg. Zij pleiten onder meer voor 1,5 miljard aan onderwijsinvesteringen.
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