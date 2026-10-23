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Zeehondenopvang WEC stelt faillissementsaanvraag week uit

Samenleving
door anp
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LAUWERSOOG (ANP) - Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee (WEC) gaat zijn faillissementsaanvraag met een week uitstellen. Dat maakte het bestuur van het WEC op vrijdag bekend. Het centrum wil in die tijd meer mogelijkheden onderzoeken om te blijven bestaan.
Het bestuur meldt dat "de steun van donateurs" en "de beweging bij andere betrokken partijen" aanleiding geven om toch gesprekken te blijven voeren. Het WEC zegt dat er in gesprekken met betrokken overheden "enige ruimte" is ontstaan om verder te spreken over de toekomst van het centrum. Daarnaast lopen gesprekken met fondsen over de vraag of en hoe zij kunnen bijdragen.
Op 12 oktober kondigde het WEC nog aan binnen twee weken een faillissement aan te vragen, tenzij er voldoende toekomstperspectief zou ontstaan. Onverwachte kosten bij de bouw en ingebruikname van de nieuwe locatie van het centrum zorgen voor grote financiële problemen bij het centrum.
De provincie Groningen en gemeente Het Hogeland kondigden begin oktober al aan geen verdere financiële steun te willen verlenen.
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