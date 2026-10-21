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Websites Belgische ziekenhuizen uit voorzorg offline

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Net zoals in Nederland heeft ook een aantal Belgische ziekenhuizen maatregelen getroffen na waarschuwingen over kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. Zo hebben het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en het Academisch Ziekenhuis Monica in Antwerpen hun website offline gehaald.
De homepage van het Universitair Ziekenhuis Leuven is weliswaar beschikbaar, maar niet alle formulieren kunnen worden gebruikt, zo meldt het ziekenhuis op zijn website.
Het Academisch Ziekenhuis Monica schrijft dat zij "om veiligheidsredenen" haar website tijdelijk offline heeft gehaald.
Het UZA meldt dat er onderhoud wordt uitgevoerd aan de website; het UZ Leuven schrijft te kampen met technische problemen.
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