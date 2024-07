Socialemediabedrijf Trump uitblinker op Wall Street na aanslag

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger gesloten. De aandacht van beleggers op Wall Street ging vooral uit naar de mislukte moordaanslag op oud-president Donald Trump van afgelopen weekend. Trump Media & Technology Group, dat grotendeels in handen is van Trump en waar het sociale netwerk Truth Social onder valt, ging daarop ruim 31 procent omhoog.

Handelaren leken voor te sorteren op een overwinning van Trump bij de aanstaande presidentsverkiezingen die in november worden gehouden. Volgens marktanalisten maakt Trump door de aanslag een grotere kans om weer president te worden. Ze verwachten onder Trump een strenger handelsbeleid, minder regelgeving voor bedrijven en soepelere klimaatregels.

Ook was er aandacht voor voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centrale bank. Hij verklaarde dat de Federal Reserve op basis van recente cijfers meer vertrouwen heeft in een dalende inflatie, maar dat de centrale bank per vergadering een besluit neemt over de rente op basis van de beschikbare gegevens.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op het recordniveau van 40.211,72 punten. De brede S&P 500-index won 0,3 procent tot 5631,22 punten en de techgraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 18.472,57 punten.