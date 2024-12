Spaans parlement wil van extra taks energiebedrijven af

MADRID (ANP) - Een meerderheid in het Spaanse parlement wil geen verlenging van een extra belasting op winsten van grote energiebedrijven. Spanje voerde de taks in 2022 in toen de energiesector na de Russische inval in Oekraïne profiteerde van sterk gestegen gasprijzen. De opbrengst was bedoeld om de pijn bij burgers van de hoge energierekeningen te verzachten.

Onder andere de rechtse Volkspartij (Partido Popular - PP) is tegen de belasting. Ook de Catalaanse separatistische partij Junts en de Baskisch-nationalistische PNV willen af van de 'mazzeltaks', omdat die slecht zou zijn voor het investeringsklimaat.

Voor de linkse premier Pedro Sánchez is dat een politiek probleem. Kleinere linkse partijen die de coalitie van Sánchez steunen, willen juist vasthouden aan de extra belasting en stellen dat als voorwaarde om aan begrotingsonderhandelingen te beginnen. Begrotingsminister María Jesús Montero zei daarom de belasting per decreet te willen handhaven.