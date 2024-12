Sportmerk Lululemon fors hoger op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Lululemon Athletica behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, onder andere bekend van yogaleggings, boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook is het belangrijke feestdagenseizoen volgens het sportmerk goed begonnen en werd het bedrijf iets positiever over de resultaten in het hele boekjaar. Het aandeel werd bijna 16 procent hoger gezet.

De algehele stemming op Wall Street was positief, na de onderbreking van de recordopmars een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 44.871 punten. De brede S&P 500-index klom 0,3 procent tot 6092 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 19.766 punten.

Beleggers verwerkten daarnaast het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit kwam naar voren dat er in november 227.000 banen bij zijn gekomen. Dat was iets meer dan verwacht. De toename volgt op de zwakke groei in oktober, toen het banencijfer negatief werd beïnvloed door orkanen en stakingen. De werkloosheid steeg licht tot 4,2 procent. De banengroei speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

Robotaxi's

De Amerikaanse centrale bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente en beleggers hopen dat de leenkosten in de VS dan verder omlaaggaan. Een tegenvallende banengroei zou de Fed daarbij meer ruimte geven om de rente te verlagen en de economie te ondersteunen.

Uber steeg 2 procent. De taxidienst is begonnen met het aanbieden van zijn eerste robotaxi's buiten de Verenigde Staten. Passagiers kunnen nu zelfrijdende taxi's aanvragen in belangrijke toeristische gebieden in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten. Het aandeel Uber kelderde een dag eerder nog bijna 10 procent. Die koersdaling volgde op het nieuws dat Waymo, een ontwikkelaar van zelfrijdende auto's en dochterbedrijf van Google, zijn robotaxi's in Miami wil introduceren.

Ulta Beauty werd 12,5 procent meer waard. De cosmeticaketen verhoogde de winstverwachting voor het hele jaar, na beter dan verwachte kwartaalresultaten en een sterke vraag naar parfums en make-up tijdens het koopjesseizoen.