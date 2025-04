Techbedrijven hoger op Wall Street na uitzonderingen heffingen

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen. De techbedrijven op Wall Street stonden bij de stijgers dankzij de uitzonderingen van president Donald Trump bij de wereldwijde importheffingen voor onder meer smartphones, geheugenchips, computers en andere elektronica. De vrijstellingen helpen vooral Amerikaanse techbedrijven zoals Nvidia en iPhone-producent Apple die dan ook koerswinsten tot ruim 6 procent boekten.

China krijgt nu voorlopig geen extra heffing van 125 procent opgelegd bij de export van smartphones, chips en andere elektronica, hoewel een bestaand tarief van 20 procent wel blijft gelden. Trump heeft gezegd dat er later aparte heffingen komen voor die producten. China is een belangrijke exporteur van die goederen naar de Verenigde Staten. De grote computerbouwers Dell en HP Inc gingen tot 6,6 procent vooruit en de chipbedrijven Micron Technology en Advanced Micro Devices werden tot bijna 6 procent hoger gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 1,1 procent hoger op 40.646 punten. De S&P 500 steeg 1,5 procent tot 5442 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 2,1 procent tot 17.069 punten.