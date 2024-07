Tekst- en spraakberichten van vrijwel alle AT&T-klanten gehackt

DALLAS (ANP/BLOOMBERG) - Hackers hebben in 2022 gedurende zes maanden inzage gehad in gegevens van gesprekken en tekstberichten van vrijwel alle mobiele klanten van het Amerikaanse telecomconcern AT&T. Het is een van de grootste privacy-inbreuken in de telecomwereld in de recente geschiedenis.

AT&T maakte vrijdag bekend dat de diefstal plaatsvond tussen 1 mei en 31 oktober 2022. De hackers hadden geen inzage in de inhoud van de gesprekken en berichten, maar konden wel de telefoonnummers zien waarmee de klanten contact hadden. Die informatie kan uiterst schadelijk zijn voor mensen die aan geheimhouding gebonden zijn of niet willen dat hun contacten bekend worden, zoals politici, activisten of journalisten en hun bronnen.

AT&T maakte in april van dit jaar ook al een groot datalek bekend. Daarbij werden de gegevens van tientallen miljoenen klanten gelekt, waaronder burgerservicenummers. Die gegevens leken uit 2019 of eerder te stammen.