Een broodje kroket als lunch, ’s avonds een flinke biefstuk met een
schepje groente. Zo’n menu met veel eiwit en weinig vezels zagen
onderzoekers terug in de hersenen. Liefhebbers van zulk eten hadden
minder grijze stof dan mensen met een gevarieerde smaak.
Het onderzoek verscheen in 2024 in het vakblad Nature Mental
Health
. Onderzoekers van de Fudan-universiteit in Shanghai en de
Britse University of Warwick vroegen 181.990 deelnemers van de UK
Biobank, een Britse gezondheidsdatabank, hoe lekker ze 140 soorten eten
en drinken vonden. Zo kwamen ze op vier eetpatronen: gebalanceerd,
zetmeelarm, vegetarisch of rijk aan eiwit met weinig vezels.
De gebalanceerde eters scoorden het best op mentale gezondheid en op
denktests. Bij de groep met veel eiwit en weinig vezels lieten
hersenscans minder grijze stof zien, in elf hersengebieden, schrijft
voedingsdeskundige en psycholoog Kimberley Wilson in BBC
Science Focus
.
Het gaat om een verband. De deelnemers gaven op wat ze lekker vonden,
niet precies wat ze aten. Wat oorzaak is en wat gevolg, laat het
onderzoek niet zien. Uit eerder onderzoek is wel bekend hoe
voeding en je brein elkaar beïnvloeden
.
1. Eet meer vezels
dan de gemiddelde 21 gram
Volwassenen in Nederland krijgen gemiddeld 21 gram vezels per dag
binnen, blijkt uit de voedselconsumptiepeiling
2019-2021
van het RIVM. Vrouwen hebben volgens het Voedingscentrum
minstens 24 gram per dag nodig, mannen minstens 30.
“Veel Nederlanders krijgen te weinig vezels binnen”, schrijft het
Voedingscentrum. Dat kan doorwerken in je hoofd, legt Wilson uit.
Darmbacteriën die te weinig vezels krijgen, zoeken ander voedsel en
tasten de beschermende slijmlaag van je darm aan. Zo kunnen bacteriën in
je bloed belanden, waar je afweer ze aanvalt. Die ontsteking kan
overslaan naar de hersenen, iets wat artsen zien bij depressie
en
alzheimer. Lees ook over het
effect van darmbacteriën op je stemming
.
Vezels beschermen ook. Als darmbacteriën ze afbreken, maken ze
korteketenvetzuren: stoffen die je darmwand sterk houden en ook de
bloed-hersenbarrière, de grens die schadelijke stoffen buiten je
hersenen houdt. “We weten dat een aangetaste bloed-hersenbarrière een
vroege voorbode is van neurodegeneratieve aandoeningen zoals alzheimer”,
schrijft Wilson.
Veel vezels zitten in volkoren brood, havermout, bonen en linzen,
groente, fruit en noten. Vlees, vis, eieren en zuivel bevatten geen
vezels. Vooral vezels uit volkoren graanproducten verkleinen de kans op
ziekten, schrijft het Voedingscentrum.
“Veel Nederlanders krijgen te weinig vezels binnen.”
2. Krijg genoeg
jodium en vitamine B12 binnen
Jodiumtekort is wereldwijd de belangrijkste vermijdbare oorzaak van
hersenschade, schrijft Wilson. Een tekort in de zwangerschap kan het IQ
van het kind blijvend verlagen.
Volwassenen hebben volgens het Voedingscentrum 150 microgram jodium
per dag nodig, zwangeren 200. De meeste Nederlanders halen dat via brood
met bakkerszout. Eet je weinig brood, of vooral biologisch of
zelfgebakken brood zonder jodiumzout, dan loop je meer risico. Zeevis,
eieren en zuivel leveren ook jodium.
“We weten dat een aangetaste bloed-hersenbarrière een vroege voorbode is van neurodegeneratieve aandoeningen zoals alzheimer.”
Vitamine B12 houdt je zenuwstelsel gezond. Een tekort kan
verwardheid, angst, somberheid en vergeetachtigheid geven, schrijft
Wilson. Volwassenen hebben 2,8 microgram per dag nodig, uit vlees, vis,
eieren en zuivel. Ouderen hebben vaker een tekort, omdat ze minder
maagzuur aanmaken. Veganisten nemen een supplement, adviseert het Voedingscentrum
.
Omega-3-vetten uit vette vis en polyfenolen, stoffen uit bessen,
thee, koffie en peulvruchten, helpen volgens Wilson bij de aanmaak van
nieuwe verbindingen in de hersenen. De Gezondheidsraad adviseert
wekelijks vis te eten, bij voorkeur vette vis.
3. Laat het carnivoordieet
links liggen
Op sociale media is het carnivoordieet populair, vooral bij jonge
mannen. Je eet dan alleen vlees, eieren en zuivel en dus geen enkele
vezel. Aanhangers beloven snel vetverlies en meer spieren.
Eén voordeel ziet Wilson wel: je eet minder ultrabewerkt voedsel.
Tegelijk kan het dieet je afweer zo veranderen dat jonge hersenen meer
risico lopen, op een leeftijd waarop de mentale gezondheid al kwetsbaar
is.
Meer weten?