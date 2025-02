Tony's Chocolonely heeft het moeilijk

Het zijn zware tijden voor chocoladebedrijf Tony's Chocolonely, en dat merkt de liefhebber van de kleurrijke repen ook steeds meer in zijn portemonnee. Topman Douglas Lamont waarschuwt dat de prijzen van zijn chocoladerepen dit jaar verder omhoog gaan als de cacaoprijzen blijven stijgen. Cacao werd vorig jaar duurder dan ooit door tegenvallende oogsten in Ghana en Ivoorkust. Die gestegen prijzen werden al voor een deel doorberekend in de prijzen van Tony's repen en ook dit jaar ontkomt het bedrijf daar waarschijnlijk niet aan, vertelt Lamont.

De omzet van Tony's groeide afgelopen jaar met 33 procent tot ruim 200 miljoen euro. Dat kwam voor het grootste deel doordat de chocolademaker meer chocoladerepen had verkocht. In de Verenigde Staten, waar het bedrijf hard doorgroeide, profiteerde Tony's van het feit dat zijn chocola in grote Amerikaanse supermarktketens als Walmart te koop was en tijdens de feestdagen ook in alle Starbucks-filialen in het land.

Verlies

Er werd opnieuw geen winst geboekt. Het verlies dat Tony's onder de streep boekte, is ruim verdubbeld tot 6,8 miljoen euro. Volgens Lamont komt dat doordat het bedrijf flink blijft investeren om door te kunnen groeien. In 2023 werd een verlies van 2,7 miljoen euro in de boeken gezet.

Om verder te kunnen groeien, verplaatst Tony's een deel van de productie van vloeibare chocolade naar een productielocatie in de VS. De plannen van president Donald Trump voor hoge importheffingen leiden wel tot onzekerheid volgens Lamont. Op dit moment maakt het bedrijf ongeveer de helft van zijn repen bestemd voor de Amerikaanse markt in dat land. "Dat geeft ons een zekere vorm van bescherming", zegt Lamont.

Fairtrade

Tony's maakte ook bekend dat Albert Heijn al zijn cacao gaat inkopen via Tony's Open Chain. Dat is een initiatief om samen met andere bedrijven cacao in te kopen en waarbij cacaoboeren beter betaald krijgen.

Het bedrijf probeert al sinds zijn oprichting in 2005 te bewijzen dat het mogelijk is om chocolade te maken zonder kinderarbeid, illegale arbeid of uitbuiting. Volgens de eigen cijfers van Tony's ging dat vorig jaar al beter dan een jaar eerder en ligt het percentage illegale kinderarbeid bij cacaoboeren waarmee de onderneming al langere tijd samenwerkt fors onder het industriegemiddelde.

Tony's is niet het enige chocoladebedrijf dat de prijzen verhoogt. Ook branchegenoot Lindt zei onlangs de prijzen van zijn luxe chocola verder op te moeten schroeven om de fors gestegen cacaoprijzen.