Je stoot je been licht tegen de salontafel en de volgende ochtend zit
er een paarse vlek. Vanaf de middelbare leeftijd overkomt dat veel
mensen.
Meestal komt het door je huid
, die met de jaren dunner wordt, legt
dermatoloog Annemieke Fongers uit in de videoserie Dokter, hoe zit
dat? van Libelle. Ook bepaalde medicijnen spelen mee.
Minder
collageen laat je bloedvaatjes onbeschermd
Naarmate je ouder wordt, maakt je lichaam minder collageen aan. Dat
eiwit houdt je huid stevig en veerkrachtig en vormt ook een beschermende
laag rond de kleine bloedvaatjes onder je huid.
Wordt die laag dunner, dan liggen de vaatjes dichter aan de
oppervlakte. Ze beschadigen dan sneller, zegt Fongers. Een tikje tegen
de tafel of stevig krabben kan al genoeg zijn voor een blauwe plek.
Een potje of pil lost dat niet zomaar op. Over het
bewijs voor collageensupplementen
schreef WEL eerder dat het beperkt
is en deels door de industrie is betaald.
Vooral op je handen en
onderarmen
Artsen noemen het ouderdomspurpura. De plekken ontstaan vooral op de
rug van je handen en de buitenkant van je onderarmen, schrijft
hematoloog David Kuter van Harvard Medical School in de MSD Manual, een
medisch naslagwerk. Behalve ouderdom tast ook jarenlange zon het
bindweefsel in je huid aan.
De paarse kleur trekt vaak binnen een paar dagen weg. Daarna kan een
bruine verkleuring achterblijven, door ijzer uit het afgebroken bloed
.
Die verdwijnt in weken tot maanden, of blijft.
Gevolgen voor je gezondheid heeft het volgens Kuter niet, en het zegt
niets over een ernstige bloeding elders in je lichaam. Een oudere huid
wordt ook droger; huidartsen raden daarom aan minder
vaak te douchen na je 65e
.
Prednisolon en
bloedverdunners maken het erger
Sommige medicijnen maken je huid ook dunner. Fongers noemt langdurig
gebruik van prednisolon en bepaalde inhalatiemedicijnen met
corticosteroïden, zoals puffers tegen astma of COPD.
Apotheek.nl waarschuwt dat je huidklachten zoals blauwe plekken kunt
krijgen als je prednisolon langer dan een paar weken slikt, of als je
meerdere stootkuren per jaar krijgt. Stop daar niet zelf mee: na meer
dan drie weken gebruik bouw je af in overleg met je arts.
Kuter noemt naast corticosteroïden ook bloedverdunners zoals aspirine
en clopidogrel, die de plekken erger maken. Merk je dat je met zulke
medicijnen steeds vaker blauwe plekken krijgt? Dat hoeft niet direct
iets ernstigs te betekenen, zegt Fongers. Maak je je zorgen, bespreek
het dan met je huisarts of behandelend arts.
“Geen behandeling laat de plekken sneller verdwijnen, en behandeling is ook niet nodig.”
Bel
de huisarts bij een plek groter dan 3 bij 3 centimeter
De meeste blauwe plekken zijn onschuldig en verdwijnen binnen een
paar weken. Neem volgens Fongers contact op met je huisarts als je:
- heel vaak blauwe plekken krijgt zonder dat je weet waardoor;
- een erg grote blauwe plek hebt;
- naast de plekken andere klachten hebt.
Gebruik je een bloedverdunner, dan geeft Thuisarts.nl strengere
grenzen. Bel dan direct de huisarts of huisartsenpost bij:
- een blauwe plek groter dan 3 bij 3 centimeter, of
een plek die langzaam groter wordt;
- een bloedneus of wond die langer dan 30 minuten blijft
bloeden;
- bloed in je poep of plas, of als je bloed
ophoest.
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