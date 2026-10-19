Je stoot je been licht tegen de salontafel en de volgende ochtend zit er een paarse vlek. Vanaf de middelbare leeftijd overkomt dat veel mensen.

Meestal komt het door je huid , die met de jaren dunner wordt, legt dermatoloog Annemieke Fongers uit in de videoserie Dokter, hoe zit dat? van Libelle. Ook bepaalde medicijnen spelen mee.

Minder collageen laat je bloedvaatjes onbeschermd

Naarmate je ouder wordt, maakt je lichaam minder collageen aan. Dat eiwit houdt je huid stevig en veerkrachtig en vormt ook een beschermende laag rond de kleine bloedvaatjes onder je huid.

Wordt die laag dunner, dan liggen de vaatjes dichter aan de oppervlakte. Ze beschadigen dan sneller, zegt Fongers. Een tikje tegen de tafel of stevig krabben kan al genoeg zijn voor een blauwe plek.

Een potje of pil lost dat niet zomaar op. Over het bewijs voor collageensupplementen schreef WEL eerder dat het beperkt is en deels door de industrie is betaald.

Vooral op je handen en onderarmen

Artsen noemen het ouderdomspurpura. De plekken ontstaan vooral op de rug van je handen en de buitenkant van je onderarmen, schrijft hematoloog David Kuter van Harvard Medical School in de MSD Manual, een medisch naslagwerk. Behalve ouderdom tast ook jarenlange zon het bindweefsel in je huid aan.

De paarse kleur trekt vaak binnen een paar dagen weg. Daarna kan een bruine verkleuring achterblijven, door ijzer uit het afgebroken bloed . Die verdwijnt in weken tot maanden, of blijft.

Gevolgen voor je gezondheid heeft het volgens Kuter niet, en het zegt niets over een ernstige bloeding elders in je lichaam. Een oudere huid wordt ook droger; huidartsen raden daarom aan minder vaak te douchen na je 65e

Prednisolon en bloedverdunners maken het erger

Sommige medicijnen maken je huid ook dunner. Fongers noemt langdurig gebruik van prednisolon en bepaalde inhalatiemedicijnen met corticosteroïden, zoals puffers tegen astma of COPD.

Apotheek.nl waarschuwt dat je huidklachten zoals blauwe plekken kunt krijgen als je prednisolon langer dan een paar weken slikt, of als je meerdere stootkuren per jaar krijgt. Stop daar niet zelf mee: na meer dan drie weken gebruik bouw je af in overleg met je arts.

Kuter noemt naast corticosteroïden ook bloedverdunners zoals aspirine en clopidogrel, die de plekken erger maken. Merk je dat je met zulke medicijnen steeds vaker blauwe plekken krijgt? Dat hoeft niet direct iets ernstigs te betekenen, zegt Fongers. Maak je je zorgen, bespreek het dan met je huisarts of behandelend arts.

“Geen behandeling laat de plekken sneller verdwijnen, en behandeling is ook niet nodig.”

Bel de huisarts bij een plek groter dan 3 bij 3 centimeter

De meeste blauwe plekken zijn onschuldig en verdwijnen binnen een paar weken. Neem volgens Fongers contact op met je huisarts als je:

heel vaak blauwe plekken krijgt zonder dat je weet waardoor;

een erg grote blauwe plek hebt;

naast de plekken andere klachten hebt.

Gebruik je een bloedverdunner, dan geeft Thuisarts.nl strengere grenzen. Bel dan direct de huisarts of huisartsenpost bij:

een blauwe plek groter dan 3 bij 3 centimeter , of een plek die langzaam groter wordt;

, of een plek die langzaam groter wordt; een bloedneus of wond die langer dan 30 minuten blijft bloeden ;

; bloed in je poep of plas, of als je bloed ophoest.

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