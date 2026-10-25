Trump kondigt Audi-fabriek in Georgia aan, 4500 banen gecreëerd

PERRY (ANP/RTR) - Audi gaat een assemblagefabriek bouwen in Georgia die jaarlijks 200.000 SUV's gaat produceren. Dat kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan bij een rally in Perry in Georgia.

Audi heeft te lijden gehad onder Trumps tarievenoorlog, omdat het zijn auto's voor de Amerikaanse markt importeert uit Europa en Mexico. De president wil nu graag laten zien dat zijn tarieven de Amerikaanse economie helpen. Critici zeggen dat daardoor de autoprijzen zijn gestegen en dat de onzekerheid over tarieven beslissingen van bedrijven om te investeren heeft uitgesteld.

Volgens Audi kunnen er ongeveer 4500 mensen aan het werk in de assemblagefabriek. De bouw ervan begint volgend jaar en de productie van de auto's in het begin van de jaren dertig.

Het bedrijf is ook van plan 25.000 auto's per jaar te produceren in South Carolina. Dat gebeurt dan in een fabriek van Volkswagen die in aanbouw is in Blythewood.