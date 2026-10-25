ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump kondigt Audi-fabriek in Georgia aan, 4500 banen gecreëerd

Economie
door anp
anp251026044 1
Volg ons op Google Nieuws
PERRY (ANP/RTR) - Audi gaat een assemblagefabriek bouwen in Georgia die jaarlijks 200.000 SUV's gaat produceren. Dat kondigde de Amerikaanse president Donald Trump aan bij een rally in Perry in Georgia.
Audi heeft te lijden gehad onder Trumps tarievenoorlog, omdat het zijn auto's voor de Amerikaanse markt importeert uit Europa en Mexico. De president wil nu graag laten zien dat zijn tarieven de Amerikaanse economie helpen. Critici zeggen dat daardoor de autoprijzen zijn gestegen en dat de onzekerheid over tarieven beslissingen van bedrijven om te investeren heeft uitgesteld.
Volgens Audi kunnen er ongeveer 4500 mensen aan het werk in de assemblagefabriek. De bouw ervan begint volgend jaar en de productie van de auto's in het begin van de jaren dertig.
Het bedrijf is ook van plan 25.000 auto's per jaar te produceren in South Carolina. Dat gebeurt dan in een fabriek van Volkswagen die in aanbouw is in Blythewood.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2617782099

Een geldige APK, een lopende verzekering en de auto netjes voor de deur. Toch mag die auto vanaf woensdag 18 november niet meer op de openbare weg staan.

shutterstock_2477754409

Zoveel kost een minuut douchen bij de gasprijs van nu, en daarom scheelt korter douchen meer dan je denkt

How-NFC-Chip-works-with-a-smartphone-1024x588-1230x706

Pinpas tegen je telefoon houden om je rekening te beveiligen? Juist dan wordt hij leeggehaald, zo werkt de nieuwe NFC-truc

shutterstock_2836767387

Menú del día in Spanje bijna €15: in deze overwinterregio eet je nog voor minder

shutterstock_2113965029

Waarom je vliegtuigstoel rechtop moet en je tafeltje ingeklapt bij opstijgen en landen

shutterstock_2746295267

12 tips voor diepere en fijnere vriendschappen

Loading