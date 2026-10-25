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Frans geweld slaat over: plunderingen en brandstichting in centrum van Barcelona

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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In het centrum van Barcelona hebben jongeren zaterdagmiddag en -avond winkels geplunderd en containers en auto's in brand gestoken. Dat melden verschillende Spaanse media, waaronder El Confidencial.
De politie hield een honderdtal jongeren aan. Daarvan zou een kwart minderjarig zijn geweest. De jongeren gooiden stenen naar de politie.
De gewelddadigheden waren volgens de jongeren een reactie op de demonstraties in Frankrijk. Ze waren via sociale media opgeroepen onder de slogan 'institut indignats', ofwel 'verontwaardigde middelbare scholen'.
De autoriteiten hebben aangekondigd streng op te treden tegen de gewelddadigheden.
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