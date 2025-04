Vakbond hoopt op doorstart Bax, maar zonder oud-bestuurder

UTRECHT (ANP) - Vakbond CNV hoopt op een doorstart voor Bax Music, maar niet met oud-bestuurder Jochanan Bax. De Zeeuwse verkoper van muziekinstrumenten werd dinsdag failliet verklaard. Jochanan Bax werd enkele maanden terug ontslagen bij het bedrijf. Pogingen om Bax Music daarna uit de problemen te krijgen stuitten volgens CNV op tegenwerking van de oud-directeur. Een faillissement werd daarmee onafwendbaar, stelt de bond.

"De oud-directeur is verreweg de slechtste werkgever die ik in de afgelopen jaren ben tegengekomen. Hij heeft het bedrijf op een vreselijke manier geleid, daar hebben we helaas talloze voorbeelden van gezien. We zien het daarom totaal niet zitten als hij in de toekomst hier nog een rol krijgt", zegt CNV-onderhandelaar Henry Stroek.

Hij stelt deze zorgen ook te hebben overgebracht aan de curator. "We gaan er als vakbond natuurlijk niet over, maar we hopen dat hij er rekening mee houdt in de gesprekken met mogelijke geïnteresseerden voor een doorstart."