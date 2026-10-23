Verlichtingsbedrijf Signify boekt meer winst op lagere omzet

EINDHOVEN (ANP) - Verlichtingsbedrijf Signify heeft in het derde kwartaal een hogere winst behaald op een lagere omzet. Vooral verlichtingssystemen voor de particuliere markt verkochten minder goed. Door ingrepen om de kosten te drukken en de gemiddelde verkoopprijzen te verhogen, nam de winstgevendheid toe, stelt topman As Tempelman. Daarnaast werd Signify geholpen door een meevaller bij het terugkrijgen van importheffingen in de Verenigde Staten.

De omzet kwam uit op iets minder dan 1,4 miljard euro, een daling van 3,4 procent als ook rekening wordt gehouden met afgestoten of aangekochte onderdelen. De nettowinst steeg naar 88 miljoen euro, tegenover 76 miljoen euro in het derde kwartaal van vorig jaar. Het terugkrijgen van importheffingen leverde een meevaller op van 28 miljoen euro.

De voormalige verlichtingstak van Philips kondigde begin dit jaar aan wereldwijd negenhonderd banen te schrappen. Het bedrijf besloot in juni ook om vooral te investeren in activiteiten voor verbonden verlichtingssystemen, consumentenproducten en bepaalde producten voor de zakelijke markt.