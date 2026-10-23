Wat deed de dochter van de dominee in Nunspeet?

Een 39-jarige vrouw uit Elspeet wordt vervolgd voor ontucht met een minderjarige. Ze leidde eerder het jongerenkoor van de Gereformeerde Gemeente in het Veluwse dorp. Haar vader is daar predikant. Door de zaak is de kerkgemeenschap diep verdeeld geraakt.

De vrouw is niet veroordeeld. Een rechter moet nog over de zaak oordelen.

Twee aangiftes

Het begon op 17 september 2025. Toen deed een jonge vrouw uit Elspeet aangifte van seksueel misbruik in het voorjaar van 2024. Ze was toen 17 jaar en zong in het koor van de verdachte.

Het Openbaar Ministerie vervolgt in die zaak niet. Een kerkelijke klachtencommissie heeft haar klacht wel gegrond verklaard. Dat oordeel heeft juridisch geen betekenis.

Tijdens het politieonderzoek kwam er een tweede aangifte tegen dezelfde vrouw. Het gaat om vermoedelijke ontucht met een minderjarige in 2007. In die zaak bereidt het OM een rechtszaak voor. Wanneer die op zitting komt, is nog niet bekend.

De oud-dirigent werd in oktober 2025 al op non-actief gezet.

Wat wist de dominee?

De zaak ligt extra gevoelig door de rol van haar vader. Meerdere kerkleden schrijven in een brief aan de kerkenraad dat de predikant van het mogelijke misbruik moet hebben geweten. Ze willen dat dit verder wordt onderzocht.

Of hij het echt wist, staat niet vast. Op een bijeenkomst in juni erkenden kerkbestuurders wel dat de predikant als vader van de verdachte verkeerde afwegingen heeft gemaakt. Van die bijeenkomst bestaat een geluidsopname.

De verdachte en haar vader willen niet op de beschuldigingen reageren.

Gezinnen vertrekken

In het kerkelijk leven zijn de gevolgen goed te merken. Meerdere gezinnen hebben de gemeente verlaten en een lid van de kerkenraad is opgestapt. De viering van het Heilig Avondmaal is in oktober opnieuw afgelast.

Een woordvoerder van de kerkenraad zegt dat de kwestie verder binnen de kerk wordt afgehandeld. Hij geeft geen verdere toelichting en verwijst naar het ambtsgeheim.

Juist daar wringt het voor een deel van de gemeente. Een kerk die zichzelf onderzoekt terwijl de vader van de verdachte op de kansel staat: daar zijn niet alle leden gerust op.

Hulp en meldpunt

De Gereformeerde Gemeenten hebben eigen vertrouwenspersonen. Ze zijn ook aangesloten bij het Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken. Daar kunnen kerkleden terecht met ervaringen of signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.