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Volvo Cars schrapt 2500 extra banen door zwakke verkoop in China

Economie
door anp
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GÖTEBORG (ANP/BLOOMBERG) - Volvo Cars is van plan nog eens 2500 banen te schrappen door de verslechterende marktomstandigheden. De Zweedse autofabrikant kampt met een scherpe daling van de verkoop in China en importheffingen in de Verenigde Staten. Begin oktober trok het bedrijf al zijn verwachtingen voor het hele jaar in.
Het grootste deel van het banenverlies, goed voor ongeveer 6 procent van het totale personeelsbestand wereldwijd, zal in Zweden plaatsvinden, maakte Volvo vrijdag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Volvo liet begin deze maand al weten in het kwartaalrapport meer details te geven over ingrepen om de resultaten te verbeteren.
De maatregelen moeten een besparing van 5 miljard kronen (450 miljoen euro) opleveren en vormen een vervolg op een eerdere reorganisatie waarbij al ongeveer 3000 banen verloren gingen. Andere Europese autofabrikanten, zoals BMW en Volkswagen, kondigden in de afgelopen weken ook al reorganisaties aan waarbij banen verloren gaan om het hoofd te bieden aan de toenemende Chinese concurrentie.
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