Verlichtingsbedrijf Signify flink hoger op Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - Signify behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Het verlichtingsbedrijf zag de omzet dalen in het derde kwartaal. De winst nam echter toe door een teruggave van de ongeldig verklaarde Amerikaanse importheffingen. Ook scherpte het bedrijf de jaarverwachtingen aan. Het aandeel werd ongeveer 10 procent hoger gezet en was daarmee de sterkste stijger in de MidKap.

De algehele stemming op de beurzen bleef voorzichtig na de flinke verkoopgolf in de techsector een dag eerder. Op Wall Street sloot de techgraadmeter Nasdaq donderdag zelfs 2,6 procent lager na tegenvallende kwartaalberichten van Facebook-moederbedrijf Meta en de elektrische autofabrikant Tesla.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 1130,07 punten. Donderdag zakte de hoofdindex 1,1 procent door flinke koersverliezen van de chipbedrijven ASMI en ASML en de banken ABN AMRO en ING. De MidKap won vrijdagochtend 0,4 procent tot 1066,67 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent.