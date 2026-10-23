ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Consumentenbond ziet opnieuw fouten op kassabon supermarkt

Economie
door anp
anp231026064 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond heeft opnieuw fouten ontdekt bij prijskaartjes in supermarkten. De prijzen die op papieren kaartjes of borden voor aanbiedingen stonden, kwamen in filialen van Vomar, Jumbo en DekaMarkt niet altijd overeen met de prijs op de kassabon. Ketens met vrijwel alleen maar elektronische prijskaartjes, zoals Albert Heijn en Lidl, gingen bijna nooit in de fout.
Mysteryshoppers gingen langs bij filialen van elf supermarktketens, waar ze telkens 25 aanbiedingen met een papieren prijskaartje of -bord nagingen. Volgens de Consumentenbond klopte bij Vomar 18 procent van de prijzen niet, bij Jumbo 14 procent en bij DekaMarkt 11 procent.
De Consumentenbond controleert sinds 2020 of kassabonnen in de supermarkt wel kloppen. Eerder kwam het tot afspraken met de supers een einde te maken aan fouten, die zowel in het voordeel van de klant als de winkel kunnen uitvallen. Na nieuwe fouten beloofde Jumbo opnieuw een juisteprijsgarantie in te voeren, aldus de Consumentenbond. Ook veel andere supermarkten hebben zo'n regeling of voeren die binnenkort in.
loading

POPULAIR NIEUWS

spaargeld-header-spaarpotten-1800x1200

Vergelijk spaarrekeningen, zoveel levert 25.000 euro op in 2026.

ANP-573148820

Huis van je ouders geërfd? Je betaalt erfbelasting over de WOZ-waarde, niet over wat het huis opbrengt

Een voorraadkast met blikken groente, pakken pasta en rijst en flessen water

Noodvoorraad voor 8 dagen: de lijst voor 2 personen

Top uitzicht van mooie jonge vrouw mengen kleuren tijdens het tekenen in kunst studio

Hbo-diploma met het laagste salaris levert het meeste werkplezier op

ANP-470180372

Appartement aan de Costa? Eén stormgolf kan straks bepalen of je nog mag verbouwen

een hand die een gepeld teentje knoflook in de wc-pot laat vallen.

Feit of fabel: teentje knoflook in je wc-pot tegen bacteriën en schimmels

Loading