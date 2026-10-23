Storm Austen trekt vandaag en in de nacht naar zaterdag over
Nederland, net nu de herfstvakantie in het midden en zuiden afloopt.
Compensatie krijg je bij storm meestal niet. Eten, een hotelnacht en je
ticketgeld vaak wel.
Het KNMI geeft code geel af voor zware windstoten vanaf het eind van
de middag, met 75 tot 90 kilometer per uur in het zuidoosten en langs de
zuidwestelijke kust. Later op de avond waait het ook in het oosten en
westen hard, ’s nachts in het Wadden- en IJsselmeergebied. In Bretagne,
Normandië en Hauts-de-France rijden vrijdag geen treinen, meldt
SpoorPro. Het Belgische KMI geeft voor de kust code oranje af, van
vrijdag 15 uur tot zaterdag 2 uur. In de nacht naar zondag waait het aan
de Nederlandse kust opnieuw hard.
Hoe dat afloopt, liet storm Benjamin vorig jaar zien. Op 23 oktober
2025 schrapte KLM 84 vluchten, allemaal na 18.00 uur.
Dit krijg je wel en niet bij
storm
|Vlucht (EU-regels)
|Internationale trein (EU-regels)
|NS-trein in Nederland
|Compensatie
|Nee, storm geldt als buitengewone omstandigheid
|Nee, extreme weersomstandigheden zijn uitgezonderd
|Geld terug bij vertraging, maar NS mag zich op overmacht beroepen
|Geld terug of andere reis
|Ja, jij kiest
|Ja, vanaf 60 minuten vertraging
|Deel van de ritprijs vanaf 30 minuten
|Eten en drinken
|Ja
|Ja
|Niet in de regeling
|Hotel
|Ja, met vervoer erheen
|Ja, waar dat mogelijk is
|Niet in de regeling
De vaste vergoeding van €250 tot €600 die je krijgt als een vlucht
door de schuld van de maatschappij uitvalt, vervalt bij storm. De rest
blijft staan.
Vlucht
geschrapt: de maatschappij betaalt je hotel
Wordt je vlucht geannuleerd, dan kies je zelf: je geld terug of een
andere vlucht naar je bestemming. Een tegoedbon hoef je niet te
accepteren. Daarnaast heb je volgens de Europese
regels voor vliegtuigpassagiers
recht op hulp op de luchthaven. KLM
noemt in zijn voorwaarden maaltijden en versnaperingen “die in redelijke
verhouding staan tot de wachttijd” en een hotel als een overnachting
nodig is, inclusief vervoer van en naar de luchthaven.
Die zorgplicht geldt ook bij storm. Het Europese Hof van Justitie
bepaalde in 2013 dat er geen grens in tijd of geld aan zit. De Ierse
Denise McDonagh zat in 2010 door de aswolk van een IJslandse vulkaan een
week vast in Portugal. Ryanair moest haar kosten vergoeden.
Regelt de maatschappij niets, boek dan zelf een redelijk hotel en eet
niet in het duurste restaurant. Bewaar elk bonnetje: daarmee vraag je
het geld achteraf terug. Bij sneeuw geldt hetzelfde, zoals WEL eerder
schreef over je
rechten als je vlucht niet gaat door sneeuw
.
Trein: NS mag storm
overmacht noemen
Bij NS ligt het anders. Normaal krijg je met Geld terug bij
vertraging de helft van je enkele reis terug bij 30 minuten vertraging
en het hele bedrag vanaf een uur. In de voorwaarden
van NS
, geldig sinds augustus 2025, staan “uitzonderlijke
weersomstandigheden zoals storm of (stuif)sneeuw” als voorbeeld van
overmacht.
“In het geval dat een vertraging het gevolg is van overmacht voor NS, is NS niet gehouden tot restitutie over te gaan.”
NS hoeft dus niet te betalen, maar doet het soms toch. Bij de storm
van januari 2018 deed NS geen beroep op overmacht, meldde
Treinreiziger.nl. Vraag het geld daarom gewoon aan.
Let op met een aangepaste dienstregeling. Kondigt NS die minstens een
dag vooraf aan, dan telt de langere reistijd niet als vertraging. Een
taxi of een gemiste vlucht vergoedt NS niet.
Voor een internationale trein, zoals de Eurostar of de ICE naar
Duitsland, gelden sinds juni 2023 de Europese regels voor
treinreizigers. Bij een uur vertraging of een geschrapte trein krijg je
je geld terug of reis je later verder, met eten en drinken en zo nodig
een hotel. De extra vergoeding van 25 of 50 procent van je ticket
vervalt bij extreem weer.
Zo krijg je je geld terug
- Vraag ter plekke om vouchers. Bij de balie van de
luchtvaartmaatschappij of het station vraag je meteen om eten en een
hotel. Dat scheelt voorschieten.
- Kies zelf bij een geschrapte vlucht. Wil je je geld
terug, zeg dat dan. Een tegoedbon mag alleen als jij daarmee
instemt.
- Bewaar elk bonnetje. Hotel, maaltijden en vervoer
naar het hotel vraag je achteraf terug bij de maatschappij.
- Dien je NS-claim binnen drie maanden in. Dat kan
via ns.nl, ook als NS zich op overmacht beroept.
- Weigert de luchtvaartmaatschappij? Dien dan een
klacht in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die toeziet
op de passagiersrechten bij vluchten uit Nederland.
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