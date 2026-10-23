Storm Austen trekt vandaag en in de nacht naar zaterdag over Nederland, net nu de herfstvakantie in het midden en zuiden afloopt. Compensatie krijg je bij storm meestal niet. Eten, een hotelnacht en je ticketgeld vaak wel.

Het KNMI geeft code geel af voor zware windstoten vanaf het eind van de middag, met 75 tot 90 kilometer per uur in het zuidoosten en langs de zuidwestelijke kust. Later op de avond waait het ook in het oosten en westen hard, ’s nachts in het Wadden- en IJsselmeergebied. In Bretagne, Normandië en Hauts-de-France rijden vrijdag geen treinen, meldt SpoorPro. Het Belgische KMI geeft voor de kust code oranje af, van vrijdag 15 uur tot zaterdag 2 uur. In de nacht naar zondag waait het aan de Nederlandse kust opnieuw hard.

Hoe dat afloopt, liet storm Benjamin vorig jaar zien. Op 23 oktober 2025 schrapte KLM 84 vluchten, allemaal na 18.00 uur.

Dit krijg je wel en niet bij storm

Vlucht (EU-regels) Internationale trein (EU-regels) NS-trein in Nederland Compensatie Nee, storm geldt als buitengewone omstandigheid Nee, extreme weersomstandigheden zijn uitgezonderd Geld terug bij vertraging, maar NS mag zich op overmacht beroepen Geld terug of andere reis Ja, jij kiest Ja, vanaf 60 minuten vertraging Deel van de ritprijs vanaf 30 minuten Eten en drinken Ja Ja Niet in de regeling Hotel Ja, met vervoer erheen Ja, waar dat mogelijk is Niet in de regeling

De vaste vergoeding van €250 tot €600 die je krijgt als een vlucht door de schuld van de maatschappij uitvalt, vervalt bij storm. De rest blijft staan.

Vlucht geschrapt: de maatschappij betaalt je hotel

Wordt je vlucht geannuleerd, dan kies je zelf: je geld terug of een andere vlucht naar je bestemming. Een tegoedbon hoef je niet te accepteren. Daarnaast heb je volgens de Europese regels voor vliegtuigpassagiers recht op hulp op de luchthaven. KLM noemt in zijn voorwaarden maaltijden en versnaperingen “die in redelijke verhouding staan tot de wachttijd” en een hotel als een overnachting nodig is, inclusief vervoer van en naar de luchthaven.

Die zorgplicht geldt ook bij storm. Het Europese Hof van Justitie bepaalde in 2013 dat er geen grens in tijd of geld aan zit. De Ierse Denise McDonagh zat in 2010 door de aswolk van een IJslandse vulkaan een week vast in Portugal. Ryanair moest haar kosten vergoeden.

Regelt de maatschappij niets, boek dan zelf een redelijk hotel en eet niet in het duurste restaurant. Bewaar elk bonnetje: daarmee vraag je het geld achteraf terug. Bij sneeuw geldt hetzelfde, zoals WEL eerder schreef over je rechten als je vlucht niet gaat door sneeuw

Trein: NS mag storm overmacht noemen

Bij NS ligt het anders. Normaal krijg je met Geld terug bij vertraging de helft van je enkele reis terug bij 30 minuten vertraging en het hele bedrag vanaf een uur. In de voorwaarden van NS , geldig sinds augustus 2025, staan “uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm of (stuif)sneeuw” als voorbeeld van overmacht.

“In het geval dat een vertraging het gevolg is van overmacht voor NS, is NS niet gehouden tot restitutie over te gaan.”

NS hoeft dus niet te betalen, maar doet het soms toch. Bij de storm van januari 2018 deed NS geen beroep op overmacht, meldde Treinreiziger.nl. Vraag het geld daarom gewoon aan.

Let op met een aangepaste dienstregeling. Kondigt NS die minstens een dag vooraf aan, dan telt de langere reistijd niet als vertraging. Een taxi of een gemiste vlucht vergoedt NS niet.

Voor een internationale trein, zoals de Eurostar of de ICE naar Duitsland, gelden sinds juni 2023 de Europese regels voor treinreizigers. Bij een uur vertraging of een geschrapte trein krijg je je geld terug of reis je later verder, met eten en drinken en zo nodig een hotel. De extra vergoeding van 25 of 50 procent van je ticket vervalt bij extreem weer.

Zo krijg je je geld terug

Vraag ter plekke om vouchers. Bij de balie van de luchtvaartmaatschappij of het station vraag je meteen om eten en een hotel. Dat scheelt voorschieten. Kies zelf bij een geschrapte vlucht. Wil je je geld terug, zeg dat dan. Een tegoedbon mag alleen als jij daarmee instemt. Bewaar elk bonnetje. Hotel, maaltijden en vervoer naar het hotel vraag je achteraf terug bij de maatschappij. Dien je NS-claim binnen drie maanden in. Dat kan via ns.nl, ook als NS zich op overmacht beroept. Weigert de luchtvaartmaatschappij? Dien dan een klacht in bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die toeziet op de passagiersrechten bij vluchten uit Nederland.

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