Donderdag rijden de streekbussen in grote delen van het land weer niet. FNV en CNV willen tot Kerst elke week een dag staken. Kom je daardoor niet op je werk , dan draai je daar meestal zelf voor op.

Donderdag staken medewerkers van Arriva, EBS, Qbuzz, Keolis, Transdev (Connexxion en Hermes) en RET Streekvervoer, melden de bonden. Het stadsvervoer van GVB, RET en HTM rijdt wel, net als NS. Arriva in Limburg, Twente en de Achterhoek valt grotendeels onder een andere cao en staakt niet.

Thuisblijven zonder afspraak: je baas kan je loon inhouden

De wet zegt dat je werkgever je loon doorbetaalt als je niet werkt, tenzij dat “in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen”. Zo staat het in artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek.

Uitval door een vervoersstaking geldt doorgaans als jouw risico, net als extreem winterweer, schrijft vakblad Ondernemen met Personeel. Je werkgever is dan niet automatisch verplicht om je loon door te betalen. Bij ziekte ligt dat anders: dan betaalt je baas je tot twee jaar door, veel langer dan in Duitsland of België

“Je kunt niet zomaar thuisblijven en zeggen: ik kon niet op mijn werk komen,” zei Olav Wagenaar van rechtsbijstandsverzekeraar DAS bij een eerdere ov-staking tegen Radar. Kijk wel in je cao, want daarin kunnen afspraken staan over loon bij vervoersproblemen.

Je kunt thuiswerken: dan loopt je loon door

Kan je werk vanuit huis, dan werk je die dag thuis en krijg je gewoon betaald. Je besluit dat niet in je eentje. Thuiswerken spreek je af met je leidinggevende, schrijft ook de FNV over reizen naar je werk bij slecht weer.

“Je kunt niet zomaar thuisblijven en zeggen: ik kon niet op mijn werk komen.”

Leg de afspraak op tijd vast, adviseert Ondernemen met Personeel werkgevers.

Thuiswerken lukt niet: later beginnen, inhalen of een vrije dag

Een kassamedewerker of verpleegkundige kan niet vanaf de bank werken. Dan blijven er een paar oplossingen over:

later beginnen, zodat je met een collega kunt meerijden of de fiets kunt pakken;

de gemiste uren een andere dag inhalen;

een vakantiedag of onbetaald verlof opnemen.

Een vakantiedag gaat in overleg. Je werkgever mag hem niet eenzijdig van je saldo afschrijven, schrijft Ester Flierman van HR- en salarisdienstverlener Fliandersz. Je kunt hem wel zelf aanvragen.

Je vertrok op tijd, maar strandde onderweg

Rijdt jouw lijn volgens de planner toch, en valt de rit op het laatste moment uit? Dan is het minder zwart-wit. Deed je aantoonbaar je best om te komen, dan is de uitkomst volgens Ondernemen met Personeel “minder eenduidig” en hangt die af van de situatie.

Maak daarom een schermafdruk van de reisplanner en stuur je leidinggevende meteen een bericht. Dat laat zien dat je wilde komen.

Taxi of eigen auto: wie betaalt de extra kosten?

Een taxi naar je werk betaal je in principe zelf. De vervoerder vergoedt hem niet, schrijft Treinreiziger op basis van de algemene voorwaarden van het stads- en streekvervoer. Ook je werkgever hoeft niet bij te springen: naar je werk reizen is jouw zaak.

Wil je baas wel helpen, dan mag hij je kilometers met de eigen auto onbelast vergoeden, tot €0,23 per kilometer, meldt vakblad Rendement. Rijd je met een collega mee, dan geldt dat alleen voor de bestuurder.

Geld terug voor je abonnement zit er niet in. Volgens de voorwaarden krijg je pas iets terug bij een algehele staking “van langer dan een dag”, en elke stakingsdag van de bonden duurt er precies één.

Dit spreek je af vóór de volgende stakingsdag

Check of jouw lijn staakt. De bonden kondigen elke actie minstens 48 uur vooraf aan. Kijk op de stakingsdag zelf nog eens in de reisplanner: op 14 oktober bleek pas bij de start van de dienst welke ritten reden. Meld het een dag vooraf bij je leidinggevende. Wacht niet tot je bus om 7.15 uur niet komt. Hoe eerder je belt, hoe meer opties er zijn. Kies samen een oplossing. Thuiswerken, later beginnen, uren inhalen of een vrije dag. Bij thuiswerken en inhalen houd je je loon en je vakantiedagen. Zet de afspraak in een mail. Dan staat zwart op wit wat jullie spraken als er later vragen komen over je loonstrook. Lees je cao na. Staat daar een regeling voor vervoersproblemen of bijzondere omstandigheden, dan gaat die voor op de hoofdregel.

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