Donderdag rijden de streekbussen in grote delen van het land weer
niet. FNV en CNV willen tot Kerst elke week een dag staken. Kom je
daardoor niet op je werk
, dan draai je daar meestal zelf voor op.
Het is de
tweede landelijke staking in het streekvervoer
, acht dagen na de
eerste. Op 14 oktober reed volgens de FNV
ongeveer 90 procent van de bussen niet.
Donderdag staken medewerkers van Arriva, EBS, Qbuzz, Keolis, Transdev
(Connexxion en Hermes) en RET Streekvervoer, melden de bonden. Het
stadsvervoer van GVB, RET en HTM rijdt wel, net als NS. Arriva in
Limburg, Twente en de Achterhoek valt grotendeels onder een andere cao
en staakt niet.
Thuisblijven
zonder afspraak: je baas kan je loon inhouden
De wet zegt dat je werkgever je loon doorbetaalt als je niet werkt,
tenzij dat “in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te
komen”. Zo staat het in artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek.
Uitval door een vervoersstaking geldt doorgaans als jouw risico, net
als extreem winterweer, schrijft vakblad Ondernemen met Personeel. Je
werkgever is dan niet automatisch verplicht om je loon door te betalen.
Bij ziekte ligt dat anders: dan betaalt je baas je tot twee jaar door,
veel
langer dan in Duitsland of België
.
“Je kunt niet zomaar thuisblijven en zeggen: ik kon niet op mijn werk
komen,” zei Olav Wagenaar van rechtsbijstandsverzekeraar DAS bij een
eerdere ov-staking tegen Radar. Kijk wel in je cao, want daarin kunnen
afspraken staan over loon bij vervoersproblemen.
Je kunt thuiswerken:
dan loopt je loon door
Kan je werk vanuit huis, dan werk je die dag thuis en krijg je gewoon
betaald. Je besluit dat niet in je eentje. Thuiswerken spreek je af met
je leidinggevende, schrijft ook de FNV over reizen naar je werk bij
slecht weer.
“Je kunt niet zomaar thuisblijven en zeggen: ik kon niet op mijn werk komen.”
Leg de afspraak op tijd vast, adviseert Ondernemen met Personeel
werkgevers.
Thuiswerken
lukt niet: later beginnen, inhalen of een vrije dag
Een kassamedewerker of verpleegkundige kan niet vanaf de bank werken.
Dan blijven er een paar oplossingen over:
- later beginnen, zodat je met een collega kunt meerijden of de fiets
kunt pakken;
- de gemiste uren een andere dag inhalen;
- een vakantiedag of onbetaald verlof opnemen.
Een vakantiedag gaat in overleg. Je werkgever mag hem niet eenzijdig
van je saldo afschrijven, schrijft Ester Flierman van HR- en
salarisdienstverlener Fliandersz. Je kunt hem wel zelf aanvragen.
Je vertrok op tijd,
maar strandde onderweg
Rijdt jouw lijn volgens de planner toch, en valt de rit op het
laatste moment uit? Dan is het minder zwart-wit. Deed je aantoonbaar je
best om te komen, dan is de uitkomst volgens Ondernemen met Personeel
“minder eenduidig” en hangt die af van de situatie.
Maak daarom een schermafdruk van de reisplanner en stuur je
leidinggevende meteen een bericht. Dat laat zien dat je wilde komen.
Taxi of eigen
auto: wie betaalt de extra kosten?
Een taxi naar je werk betaal je in principe zelf. De vervoerder
vergoedt hem niet, schrijft Treinreiziger op basis van de algemene
voorwaarden van het stads- en streekvervoer. Ook je werkgever hoeft niet
bij te springen: naar je werk reizen is jouw zaak.
Wil je baas wel helpen, dan mag hij je kilometers met de eigen auto
onbelast vergoeden, tot €0,23 per kilometer, meldt vakblad Rendement.
Rijd je met een collega mee, dan geldt dat alleen voor de
bestuurder.
Geld terug voor je abonnement zit er niet in. Volgens de voorwaarden
krijg je pas iets terug bij een algehele staking “van langer dan een
dag”, en elke stakingsdag van de bonden duurt er precies één.
Dit spreek je af
vóór de volgende stakingsdag
- Check of jouw lijn staakt. De bonden kondigen elke
actie minstens 48 uur vooraf aan. Kijk op de stakingsdag zelf nog eens
in de reisplanner: op 14 oktober bleek pas bij de start van de dienst
welke ritten reden.
- Meld het een dag vooraf bij je leidinggevende.
Wacht niet tot je bus om 7.15 uur niet komt. Hoe eerder je belt, hoe
meer opties er zijn.
- Kies samen een oplossing. Thuiswerken, later
beginnen, uren inhalen of een vrije dag. Bij thuiswerken en inhalen houd
je je loon en je vakantiedagen.
- Zet de afspraak in een mail. Dan staat zwart op wit
wat jullie spraken als er later vragen komen over je loonstrook.
- Lees je cao na. Staat daar een regeling voor
vervoersproblemen of bijzondere omstandigheden, dan gaat die voor op de
hoofdregel.
Meer weten?