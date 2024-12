Wall Street sluit sterk beursjaar lager af

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn lager gesloten op de laatste handelsdag van het beursjaar. Een sterk jaar voor Wall Street komt daarmee ten einde. Dat werd gedreven door onder meer de renteverlagingen van de Federal Reserve, de goed draaiende Amerikaanse economie en de verkiezingswinst van Donald Trump.

Zo sloot de Dow-Jonesindex af op een jaarwinst van bijna 13 procent. De brede S&P 500 kreeg er dit jaar ruim 23 procent bij en techgraadmeter Nasdaq bijna 30 procent.

Dinsdag zakte de Dow met 0,1 procent tot 42.544,22 punten. De brede S&P 500 verloor 0,4 procent en eindigde 2024 op 5881,63 punten en de Nasdaq daalde 0,9 procent tot 19.310,79 punten.