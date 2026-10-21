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Websites meerdere veiligheidsregio's offline om PHP-zorgen

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Websites van zeker dertien van de 25 veiligheidsregio's in Nederland zijn woensdag offline door kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. Organisaties halen hun websites uit voorzorg uit de lucht vanwege het risico op digitale aanvallen. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ANP.
Onder meer de websites van de veiligheidsregio's IJsselland, Twente, Gelderland-Midden, Noord-Holland-Noord, Rotterdam-Rijnmond en Zeeland zijn niet bereikbaar. De websites van Groningen, Friesland, Drenthe en Amsterdam-Amstelland zijn wel online.
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