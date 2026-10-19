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Websites Gall & Gall en Etos weer in de lucht na cyberincident

Economie
door anp
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ZAANDAM (ANP) - De websites van Gall & Gall en Etos zijn sinds zondagavond weer te bezoeken, nadat de sites een week lang onbereikbaar waren door het grote cybersecurity-incident bij moederbedrijf Ahold Delhaize. Klanten kunnen via de websites van de slijterij- en drogisterijketen ook weer bestellingen doen, volgens een woordvoerder.
De apps van Etos en Gall & Gall zijn nog niet beschikbaar. Daar wordt volgens de zegsman "hard aan gewerkt".
Sinds zondag is ook de website van zusterketen Albert Heijn weer in de lucht, waardoor klanten van die supermarktketen bijvoorbeeld ook weer bij hun koopzegels kunnen. Online boodschappen bestellen bij AH kan waarschijnlijk pas vrijdag weer.
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