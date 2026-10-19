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Niets verdachts aangetroffen in naar Bulgarije uitgeweken vlucht

Samenleving
door anp
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SOFIA (ANP/RTR) - Vliegtuigmaatschappij Austrian Airlines meldt dat doorzoekingen van een naar Bulgarije uitgeweken vliegtuig, de passagiers en de bemanning niets verdachts hebben opgeleverd. De vlucht van Tel Aviv naar Wenen moest zondag uitwijken vanwege een dreiging.
Het Bulgaarse ministerie van Transport had het eerder over een bommelding op het moment dat het toestel bij de grens van Roemenië vloog. De Airbus A320 met 51 passagiers en zes bemanningsleden landde zondagavond onder begeleiding van een Bulgaars gevechtsvliegtuig in Sofia. Daarna werden alle inzittenden van boord gehaald.
Austrian Airlines zegt maandag dat het vliegtuig na de doorzoekingen vanuit Sofia is doorgevlogen naar Wenen, met alle passagiers aan boord.
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