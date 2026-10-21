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Websites grote motorzaken offline gehaald na PHP-kwetsbaarheden

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Ook de website van MotoPort, een van de grootste motorzaken met meer dan tien vestigingen verspreid over het land, is tijdelijk offline. "Vanwege een wereldwijd beveiligingsprobleem in PHP, de software waarop deze website draait, hebben we de website uit voorzorg tijdelijk offline gehaald", staat vermeld wanneer iemand de website probeert te bezoeken.
Ook de website van het Brabantse Van Meel Motoren, een andere grote motorzaak, is om dezelfde reden op zwart gezet. "Door deze kwetsbaarheden bestaat het risico dat kwaadwillenden toegang krijgen tot systemen en mogelijk gevoelige gegevens kunnen stelen. Om dit risico te voorkomen, hebben wij zoals aanbevolen besloten alle webshops preventief offline te halen", valt te lezen.
De site van de grote motorwinkel Goedhart Motoren in Bodegraven is eveneens offline.
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