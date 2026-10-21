“Het zet een beetje afstand tussen mij en wat mijn stress
veroorzaakt.” Zo beschreef een deelnemer aan een Chinees onderzoek
wat
jazz na een drukke dag doet. Metingen in het lab wezen dezelfde kant
op.
Bij instrumentale jazz kwam het zenuwstelsel van proefpersonen meer
tot rust dan bij ambient en klassieke muziek
. Dat schrijven Yuhao Tian
(Shenyang Normal University) en Xiaochen Zhang (Shanghai Institute of
Visual Arts) in het vakblad Acta
Psychologica
. Lifestylesite Manners schreef er eerder over.
Bij jazz
kwam het lijf meer tot rust dan bij klassiek
De onderzoekers lieten 50 deelnemers in het lab naar muziek zonder
zang luisteren, terwijl ze hun hersengolven, hartslag en zweetklieren
maten. Als controle diende rustige ambient en klassieke muziek, met een
vergelijkbaar tempo.
|Meting
|Jazz
|Ambient en klassiek
|Verschil
|Alfagolven in het brein (μV²)
|8,21
|6,74
|+22 procent
|Thètagolven in het brein (μV²)
|6,58
|5,29
|+24 procent
|Hartslagvariabiliteit (RMSSD)
|42,36
|35,18
|+20 procent
|Huidgeleiding (μS)
|3,11
|3,87
|-20 procent
Alfa- en thètagolven horen bij ontspannen alertheid: je bent wakker,
maar opgaan in iets kost geen moeite. Een hogere hartslagvariabiliteit,
de mate waarin de tijd tussen twee hartslagen wisselt, wijst op een
lichaam dat in de ruststand staat. De huidgeleiding meet hoeveel je
zweetklieren werken. Hoe lager, hoe minder spanning.
Pop, rock en andere genres zaten niet in de test. Eerder onderzoek
kwam op een andere winnaar uit: daar werkte cheesy
pop uit de jaren tachtig het best tegen stress
.
Een kort uitstapje, geen
vlucht
De 50 proefpersonen kwamen uit een groep van 300 volwassenen van 18
tot 45 jaar uit de Chinese provincie Guangdong, waar het werktempo hoog
ligt. Deelnemers die vaker jazz streamden, gingen volgens vragenlijsten
ook gezonder met emoties om. Ze bekeken een probleem eerder van een
andere kant, in plaats van gevoelens weg te stoppen.
De onderzoekers noemen dat psychologisch escapisme: even ontsnappen
aan je zorgen door op te gaan in muziek. In gesprekken met 22 deelnemers
kwam dat telkens terug. “Ik gebruik jazz nooit om aan de werkelijkheid
te ontsnappen”, zei de deelnemer van het citaat bovenaan.
Of jazz dat doet, of dat mensen die al zo met stress omgaan vaker
jazz kiezen, kan het onderzoek niet zeggen. De deelnemers gebruikten
muziek bovendien al om te ontspannen, en hun persoonlijkheid en
stressniveau vooraf telden niet mee. Dat schrijven de onderzoekers zelf,
meldt PsyPost
.
Jouw
jazzplaylist is mogelijk gevuld met nepartiesten
In het lab draaiden vaste fragmenten, dus wat er in jouw jazzplaylist
staat, is niet getest. En die lijsten bevatten soms verrassend weinig
echte muzikanten. Muziekjournalist Liz Pelly beschrijft in haar boek
Mood Machine (2025) hoe Spotify sfeerlijsten deels vult met
zogeheten Perfect Fit Content: goedkoop ingekochte achtergrondmuziek
onder verzonnen artiestennamen.
Een bekend voorbeeld onthulde de Zweedse krant Dagens Nyheter in
2024. Producer Johan Röhr bracht muziek uit onder zo’n 650 namen en
haalde daarmee ruim 15 miljard streams.
Wil je echte muzikanten horen, dan let je beter op wie je opzet. Of
je kiest muziek die al eerder getest is, zoals het
nummer dat rustgevender is dan een massage
.
Zo zet je na je werkdag
echte jazz op
- Open bij een onbekende artiest het profiel. Geen foto, geen bio en
geen andere nummers dan sfeerlijsten is vaak een teken van
opvulmuziek.
- Kies een album van een muzikant met naam in plaats van een lijst als
“café jazz” of “dinner jazz”.
- Kies instrumentale stukken. Het lab testte jazz zonder zang.
- Zet een zender op waar mensen de muziek kiezen, zoals NPO Soul &
Jazz van de publieke omroep of de Franse webradio FIP Jazz, die zonder
reclame draait.
Meer weten?