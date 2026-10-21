“Het zet een beetje afstand tussen mij en wat mijn stress veroorzaakt.” Zo beschreef een deelnemer aan een Chinees onderzoek wat jazz na een drukke dag doet. Metingen in het lab wezen dezelfde kant op.

Bij instrumentale jazz kwam het zenuwstelsel van proefpersonen meer tot rust dan bij ambient en klassieke muziek . Dat schrijven Yuhao Tian (Shenyang Normal University) en Xiaochen Zhang (Shanghai Institute of Visual Arts) in het vakblad Acta Psychologica . Lifestylesite Manners schreef er eerder over.

Bij jazz kwam het lijf meer tot rust dan bij klassiek

De onderzoekers lieten 50 deelnemers in het lab naar muziek zonder zang luisteren, terwijl ze hun hersengolven, hartslag en zweetklieren maten. Als controle diende rustige ambient en klassieke muziek, met een vergelijkbaar tempo.

Meting Jazz Ambient en klassiek Verschil Alfagolven in het brein (μV²) 8,21 6,74 +22 procent Thètagolven in het brein (μV²) 6,58 5,29 +24 procent Hartslagvariabiliteit (RMSSD) 42,36 35,18 +20 procent Huidgeleiding (μS) 3,11 3,87 -20 procent

Alfa- en thètagolven horen bij ontspannen alertheid: je bent wakker, maar opgaan in iets kost geen moeite. Een hogere hartslagvariabiliteit, de mate waarin de tijd tussen twee hartslagen wisselt, wijst op een lichaam dat in de ruststand staat. De huidgeleiding meet hoeveel je zweetklieren werken. Hoe lager, hoe minder spanning.

Een kort uitstapje, geen vlucht

De 50 proefpersonen kwamen uit een groep van 300 volwassenen van 18 tot 45 jaar uit de Chinese provincie Guangdong, waar het werktempo hoog ligt. Deelnemers die vaker jazz streamden, gingen volgens vragenlijsten ook gezonder met emoties om. Ze bekeken een probleem eerder van een andere kant, in plaats van gevoelens weg te stoppen.

De onderzoekers noemen dat psychologisch escapisme: even ontsnappen aan je zorgen door op te gaan in muziek. In gesprekken met 22 deelnemers kwam dat telkens terug. “Ik gebruik jazz nooit om aan de werkelijkheid te ontsnappen”, zei de deelnemer van het citaat bovenaan.

Of jazz dat doet, of dat mensen die al zo met stress omgaan vaker jazz kiezen, kan het onderzoek niet zeggen. De deelnemers gebruikten muziek bovendien al om te ontspannen, en hun persoonlijkheid en stressniveau vooraf telden niet mee. Dat schrijven de onderzoekers zelf, meldt PsyPost

Jouw jazzplaylist is mogelijk gevuld met nepartiesten

In het lab draaiden vaste fragmenten, dus wat er in jouw jazzplaylist staat, is niet getest. En die lijsten bevatten soms verrassend weinig echte muzikanten. Muziekjournalist Liz Pelly beschrijft in haar boek Mood Machine (2025) hoe Spotify sfeerlijsten deels vult met zogeheten Perfect Fit Content: goedkoop ingekochte achtergrondmuziek onder verzonnen artiestennamen.

Een bekend voorbeeld onthulde de Zweedse krant Dagens Nyheter in 2024. Producer Johan Röhr bracht muziek uit onder zo’n 650 namen en haalde daarmee ruim 15 miljard streams.

Wil je echte muzikanten horen, dan let je beter op wie je opzet. Of je kiest muziek die al eerder getest is, zoals het nummer dat rustgevender is dan een massage

Zo zet je na je werkdag echte jazz op

Open bij een onbekende artiest het profiel. Geen foto, geen bio en geen andere nummers dan sfeerlijsten is vaak een teken van opvulmuziek.

Kies een album van een muzikant met naam in plaats van een lijst als “café jazz” of “dinner jazz”.

Kies instrumentale stukken. Het lab testte jazz zonder zang.

Zet een zender op waar mensen de muziek kiezen, zoals NPO Soul & Jazz van de publieke omroep of de Franse webradio FIP Jazz, die zonder reclame draait.

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