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Webwinkels krijgen advies contact op te nemen met sitebeheerder

Economie
door anp
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VEENENDAAL (ANP) - Webwinkels moeten woensdag nog contact opnemen met hun technische beheerder, hostingpartij of softwareleverancier. Dat is het advies van Thuiswinkel.org, de brancheorganisatie voor webwinkels, aan haar leden na waarschuwingen over kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP. Webwinkels kunnen zo laten controleren of hun systemen PHP gebruiken, of ze worden geraakt en welke maatregelen er nodig zijn.
De brancheorganisatie heeft zelf het goede voorbeeld gegeven en bepaalde eigen websites tijdelijk offline gehaald. Voor webwinkeliers die zelf een server beheren, adviseert Thuiswinkel om te kijken of de betreffende PHP-beveiligingsupdate beschikbaar is en deze dan zo snel mogelijk te installeren. Daarnaast zegt de organisatie dat leden niet alleen WordPress, WooCommerce of een ander systeem, maar elke versie moeten laten vervangen.
Mocht het mogelijk kwetsbare systeem niet direct worden bijgewerkt of voldoende worden beschermd, dan moeten webwinkeliers de betreffende omgeving tijdelijk offline halen, aldus de organisatie.
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