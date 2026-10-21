Van Weel: websites offline halen heeft impact op samenleving

DEN HAAG (ANP) - Het feit dat veel websites offline zijn gehaald vanwege twee kwetsbaarheden in programmeertaal PHP "heeft impact in onze digitale samenleving", aldus justitieminister David van Weel. Het is de eerste reactie van het kabinet, op het moment dat er al een oplossing beschikbaar is gesteld door PHP.

"Er zijn op dit moment gelukkig nog geen signalen dat de kwetsbaarheden actief misbruikt worden", laat Van Weel ook weten via een woordvoerder. De kwetsbaarheden in de programmeertaal werden woensdagochtend ontdekt.

Veel websites zijn voor de zekerheid offline gehaald, ook veel websites van overheden. Websites van rijksoverheidsorganisaties zijn wel bereikbaar.