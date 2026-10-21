Avondklok in Parijs opnieuw verlengd

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De politie in Parijs heeft aangekondigd de avondklok in delen van de stad te verlengen. Het is de derde opeenvolgende nacht met beperkende maatregelen. De avondklok geldt van woensdagavond 23.00 uur tot donderdagochtend 06.00 uur.

Gedurende deze tijden zullen de Place de la République in het oosten van de stad en het centraal gelegen Les Halles opnieuw verboden terrein zijn. Ook is een verbod afgekondigd op alle "niet-aangemelde openbare bijeenkomsten" vanaf 20.00 uur nabij het presidentiële paleis, de parlements- en senaatsgebouwen en de Champs-Élysées.

Dinsdag schreef de Parijse politie al op X dat de avondklok die voor die nacht werd ingesteld zo lang als nodig kon worden verlengd. De maatregelen zijn een reactie op de demonstraties tegen het regeringsbeleid van afgelopen weekend. Op sommige plekken in de stad leidden deze tot rellen en plunderingen.