Zakenkrant: VK dicht bij handelsdeal met VS over lagere heffingen

WASHINGTON (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten staan op het punt een handelsakkoord te sluiten. Die deal moet de impact van de door president Donald Trump opgelegde importheffingen verzachten, meldt Financial Times. Volgens de zakenkrant zullen hierdoor Britse exporteurs van staal en auto's profiteren van lagere tarieven of helemaal geen heffingen.

Eerder dit jaar voerde Trump een extra invoertarief van 25 procent in op buitenlands staal en auto's. Naar verwachting wordt de deal tussen het VK en de VS deze week ondertekend, zeggen functionarissen in Londen en Washington tegen de Britse zakenkrant.

Britse handelsonderhandelaars keerden deze week terug naar Washington voor de laatste fase van de onderhandelingen. Een hoge Britse functionaris zei dat die gesprekken "in hoog tempo" verlopen, al zijn er nog steeds meningsverschillen over geneesmiddelen.