Drie belangrijke waarschuwingssignalen die een burn-out aankondigen

Als je eenmaal een burn-out hebt hou je daar heel lang last van. Minstens maanden. Het is dus beter te zorgen dat het niet zover komt. De wereldgezondheidsorganisatie WHO wijst op drie kenmerken die burn-out signaleren. Siobhán Murray, een psychotherapeute uit Dublin en expert op het gebied van burn-out werkt ze uit:

Je vormt slechte gewoonten, zoals teveel drinken.

‘Als u slechte gewoontes begint te ontwikkelen, zoals meer alcohol drinken, uw suikerintake verhogen om door de dag te komen of dergelijke. Kijk ook uit voor een niet weggaande vermoeidheid. Als u bijvoorbeeld goed geslapen heeft, maar omstreeks tien uur al opnieuw naar bed wil gaan, of zelfs de energie niet heeft om te gaan wandelen, dat zijn tekenen van aankomende burn-out’, zegt Murray tegen BusinessAM. Stress ‘hoort’ bij een spannende, leuke baan. Maar met mate. ‘Als een groot project voorbij is, en je ligt achteraf nog steeds wakker van de stress, dan kan dat een rode vlag zijn voor burn-out.’ Cynisme. Als je neerbuigend spreekt over je baan en de organisatie waar je werkt kan dat een aankondiging zijn van een burn-out.

Als je de tekenen herkent wordt het tijd om iets te doen. Goed uit te rusten, je werk te relativeren of hulp te zoeken.