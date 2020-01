Meldpunt Sektesignaal: “Sekteleider dwong vrouw om acht maaltijden op te eten”

Het meldpunt waar mensen terecht kunnen die problemen hebben met een sekte, Sektesignaal, wordt opgeheven. Slachtoffers kunnen zich nu melden bij de politie. Woordvoerder van Sektesignaal, Karin Krijnen, vertelt in het AD hoe heftig de verhalen zijn van mensen die in een sekte zitten.

Groepsseks

“We hebben meldingen gehad over vrouwen die van de leider alleen nog maar met hem seks mochten hebben, of over mensen die mee moesten doen aan rituelen met groepsseks,” begint ze. “Soms moesten daarbij zelfs kinderen toekijken. Dat vind ik nog het ergste: kinderen hebben helemaal niets te kiezen.”

Uithongering

Vaak hebben de verplichte rituelen met eten te maken. “In Utrecht stierf in 2017 een mevrouw door uithongering. Ze hoorde bij een groep die geloofde dat ze konden leven van lucht en licht. Wilde ze dat echt? Een andere vrouw vertelde dat ze moest koken voor de rest van de groep, maar dat de leider niet tevreden was over het resultaat. Ze moest van hem alle acht de porties zelf opeten, en werd hartstikke ziek. We hebben ons vaak verbaasd. Waarom zou je zoiets doen? Maar het gebeurt.”

Geleidelijke hersenspoeling

Het verbaast veel mensen: hoe kan het dat mensen in een sekte zo ver gaan. Krijnen legt uit dat het niet van de een op de andere dag gebeurt, maar dat je langzaam wordt meegesleept. “Dat gaat heel geleidelijk. Mensen die in zo’n situatie terecht komen zijn vaak zoekende. Ze zijn rond de dertig, hebben een partner, werk, en denken: is dit alles? Zij komen vaak uit bij mindfullnessachtige groepen. In andere gevallen hebben ze in het verleden een traumatische ervaring gehad, en zoeken ze naar verzachting van hun pijn en verdriet.”

Familie

Degenen die naar het meldpunt belden, waren vaak vrienden en familie. “Het waren meestal niet de slachtoffers zelf die belden, in elk geval geen mensen die er midden in zaten. Vaak waren het familieleden. Ze zien dat iemand zich langzaam terugtrekt, niet meer afspreekt, of veel geld kwijt is aan een bepaalde groep. Of ze vertellen dat iemand die aan kanker lijdt plotseling stopt met zijn behandeling en op een alternatief pad terecht komt.”