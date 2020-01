Voor eens en altijd: zoveel vlees zit er echt in frikandellen

Karton, bot, uier, slachtafval, je kunt niet anders dan gruwelen bij zo’n ingrediëntenlijstje. Toch is dat wat er in een frikandel zit, althans dat wordt gezegd. Hoeveel is daar van waar?

Niet zoveel, aldus Twan Jacobs van diepvriesbedrijf Beckers. “Die mythes zijn vijftig jaar geleden ontstaan, toen de frikandel succes begon te krijgen. Sommige ondernemers namen het niet zo nauw met de hygiëne en de grondstoffen. Maar dat waren sjoemelaars.”

Wat er dan wel in zit? Veertig procent kipseparatorvlees, dan nog ongeveer 25 tot 30 procent mager varkensvlees, varkensspek en rundvlees, verder nog 30 procent water, wat paneermeel, bindmiddel, kruiden, uien en smaakversterkers.

Wil je geen vlees eten, maar houd je wel van frikandellen dan is er binnenkort een vegetarische variant van Mora.