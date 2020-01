Werknemers op kantoor zijn slechts 2 uur en 48 minuten productief op een dag

We hebben het zo druk, klagen we. We zijn uitgeput. De balans tussen werk en privé is volledig zoek. Misschien is het dan tijd om eens wat productiever te worden. Volgens nieuw onderzoek is een kenniswerker, iemand die op kantoor naar een scherm staart, namelijk maar 2 uur en 48 minuten echt productief op een werkdag.

Volgens een analyse van RescueTime op basis van data van 185 miljoen gewerkte uren, blijft er voor de gemiddelde werknemer nog 5 van de 8 uur over om te werken, als je vergaderingen, telefoontjes, e-mail en chatberichten niet meerekent. Op zich is dat nog best veel tijd om je taakjes af te werken, ware het niet dat we maar net iets meer dan de helft daarvan echt nuttig bezig zijn.

Wat mensen met de rest van de tijd doen? Een uur en twaalf minuten zitten ze op social media, nieuwssites of andere bronnen van entertainment. Dan gaat er nog ruim een uur naar communicatie en planning en worden er nog wat minuutjes verkwanseld met andere afleidende activiteiten.

Het gevolg is dat we ons werk niet afkrijgen en dus thuis door moeten gaan. Maar liefst een kwart van ons takenpakket gaat mee naar huis. Ongeveer een derde van de werknemers zegt in het weekend werk in te halen. Zo’n 40 procent werkt wel eens na 22 uur ‘s avonds.

Het gevolg is dat we ons overwerkt vóelen, terwijl we dus eigenlijk niet zoveel presteren. Het zijn de eeuwige schermen die continu overal om ons heen en binnen handbereik zijn die ons afleiden. Hoogste tijd dus om efficiënter te gaan werken, want er zijn echt leukere dingen te doen in het leven dan naar een scherm staren.